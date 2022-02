El espeluznante video que muestra formas fantasmales alrededor del sitio histórico de Gettysburg

Durante los tres días sangrientos que duró la Batalla de Gettysburg, en el marco de la Guerra de Secesión estadounidense, miles de hombres perdieron la vida en un enfrentamiento que marcaría el futuro de una de las naciones más poderosas del mundo. Más de 150 años después, recientemente se hizo viral un video que mostró algunas figuras fantasmales y apariciones en el campo donde murieron aproximadamente 50.000 personas.

De acuerdo con un video que se publicó en Youtube por el usuario TC Ballinger en octubre de 2009, se ve parte del campo al atardecer aunque en una parte captan aterradoras “formas extrañas”. Asimismo, según reseñó Ladbible, se pudo ver al hombre aproximarse a una cerca que tenía un letrero que advertía a los intrusos que se mantuvieran alejados.

La cámara captó formas extrañas que se movían por lo que un día fue un campo de batalla (Crédito: Ladbible)

Acto seguido se vio que una forma extraña apareció detrás de uno de los árboles a la izquierda de la imagen, luego desapareció y volvió a verse de nuevo. Mientras esto ocurría, en el centro de la toma se vio otra figura que parecía moverse.

Gettysburg, en Pensilvania, es un lugar muy conocido por los cazadores de fantasmas. Los mismos afirman que el área está plagada de espíritus debido a su sangriento pasado durante la Guerra Civil estadounidense.

Imágenes siniestras en el que un día fue el campo de batalla en Gettysburg

Sin embargo, ese video no es el único que circula en la web. En septiembre de 2020 una familia que hacía un recorrido turístico en el lugar también captó imágenes realmente espeluznantes de dos figuras que emergieron de la oscuridad.

Greg Yuelling, un gerente de una tienda en Nueva Jersey, visitó el campo con sus allegados y mientras conducía por el camino de noche, tenía la cámara encendida y logró grabar algunas formas que “se movían”, según reseñó el sitio web inglés Joe.

A diferencia de otros que acuden al lugar para captar fenómenos paranormales, Yuelling comentó que “viajaron solamente para aprender más acerca de la historia del país y a ver el antiguo campo de batalla donde tuvo lugar el discurso de Gettysburg”.

Una de las figuras que Greg Yuelling y su familia captaron durante una filmación a la noche (Crédito: joe.co.uk)

El hombre relató que una noche tanto él como su tío escucharon ruidos extraños, acompañados de mucha niebla. Luego, y junto a unos cañones, vieron formas de gran tamaño que se movían en plena oscuridad.

Una vez que regresaron a donde se alojaban, se sentaron a ver los videos una y otra vez. Posteriormente los ampliaron en una pantalla grande y el resultado era el mismo: había figuras que se movían entre los cañones en el medio de la noche.

Formas fantasmales moviéndose alrededor del sitio histórico de Gettysburg

“Fue muy emocionante, pero también tuve una sensación extraña y siniestra, como si algo me dijera que volviera allí. No podía dormir, pero estaba asustado, así que no fui”, comentó.

Por otra parte, un grupo de observadores de la llamada Organización para la Investigación Paranormal en Nueva Jersey se hizo eco de aquel acontecimiento y compartió el video en su cuenta de Facebook donde, hasta el momento, registró casi 100.000 reproducciones.