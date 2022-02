Yanina Latorre reveló la contundente frase que le dijo a su hijo Dieguito sobre su futuro

Yanina Latorre emprendió unas largas vacaciones en Estados Unidos junto a su familia y algunos amigos. Si bien la mediática se mantiene alejada de la televisión luego del fin de Los ángeles de la mañana (eltrece), en la actualidad mantiene contacto con sus miles de seguidores por medio de las redes sociales. Fue allí donde nuevamente volvió a sorprender por sus declaraciones que, esta vez, tienen como protagonista a su hijo Dieguito.

La expanelista compartió diversas stories en su cuenta de Instagram y reveló que el adolescente, quien ya terminó la secundaria en diciembre, le planteó la posibilidad de vivir en Miami. En ese marco, contó que le dio el visto bueno pero que le hizo un pedido especial.

Yanina Latorre anunció que su hijo se va a vivir al exterior

Con el estilo particular que la caracteriza, Yanina detalló que mientras ella disfruta de la playa con su hija Lola y su madre Dora, su esposo e hijo regresaron a la Argentina. En el caso de Dieguito, es para encarar su etapa en la facultad.

“Lola está en la playa y yo sigo acovachada. Me voy con Doris que la tengo en el auto. Ya les conté que Diego y Dieguito están en Buenos Aires. Dieguito empezó hoy el curso de ingreso a la Universidad Di Tella, en Economía empresarial. Lo quiero mucho”, expresó Latorre mientras paseaba por las calles de Miami.

Yanina Latorre habló sobre el futuro educativo de su hijo Dieguito (Foto: Instagram/@yanilatorre)

En ese marco habló del futuro de su hijo y se refirió a una conversación que tuvo hace un tiempo: “No sé si les conté, pero se quiere venir a vivir acá Dieguito y le dije que sí. ¿Vieron? No era tan pesada como parecía. Parece que va a venir acá a la Universidad”.

Luego de confirmar que aceptó la propuesta del joven, explicó: “Va a aplicar para venir en septiembre. Pero, mientras tanto, estudia en Argentina”. Esa frase fue la que dio el puntapié para que suelte un comentario que no pasó desapercibido: “Vagos en mi casa no”, expresó contundente.

Las vacaciones de Yanina Latorre y su hijo Dieguito por la ciudad de Miami Captura Instagram

La última vez que la empresaria se refirió al futuro de su hijo fue en junio de 2021, donde abrió sus sentimientos en Los ángeles de la mañana y habló de la angustia que generó en él la cuarentena por el Covid-19. “Mi hijo no va a bailar, no tiene novia, no tiene una vida normal. Está todo el día encerrado en un cuarto y está siempre de mal humor”, comentó.

Entre lágrimas, continuó: “Él era jugador de fútbol y lo dejó. Me dijo ‘mamá, perdí el año más importante de mi vida, físicamente no voy a llegar´. No va a tener viaje de egresados, no va a tener fiesta de egresados. Son cosas importantes que se está perdiendo, cosas que son parte de la vida”.

En septiembre del 2020, la panelista ya se había manifestado sobre el mismo tema. En ese entonces, planteaba que Dieguito -que ahora tiene 19 años- “era el más conversador de la familia” y que ya no hablaba con ellos. Pasado un tiempo, más precisamente en octubre del 2021, el joven hizo públicos sus intereses personales e incursionó en la música con un videoclip que sorprendió al público y hasta a su propia familia.

Su primer tema fue “Plan”, y lo lanzó bajo el nombre artístico de Jumpman, junto a su amigo Zilvestre, el hijo del reconocido periodista Gustavo Sylvestre. La canción ya cuenta con 51 mil reproducciones en YouTube.

Jumpman, Zilvestre, "Plan", los hijos de Diego Latorre y Gustavo Sylvestre Captura

Pese a sus apariciones en los videos, el joven prefiere mantener un perfil bajo en cuanto a lo mediático y solo se sabe de él gracias a la información que revela Yanina. En las redes sociales de Dieguito se puede ver y escuchar algo de su música y ver los momentos compartidos con sus amigos; además de su excelente vínculo con su hermana Lola. Si bien estudiará algo relacionado con economía, sí demostró que su idea es seguir sumergido en el ambiente artístico y que lo reflejará con sus nuevos proyectos musicales.