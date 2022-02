Tiene un restaurante distinguido con una estrella Michelin, recibió una picante crítica y su respuesta fue lapidaria

Aktar Islam es considerado uno de los mejores chefs del mundo gracias a su carrera y presente en la gastronomía. Sus restaurantes, elogiados y muy concurridos, cuentan con una exclusiva carta gourmet que cautiva a los más finos comensales y profesionales de todo el mundo que desfilan por sus mesas probando y estudiando el menú. Sin embargo, pese al reconocimiento mundial, no a todos les gusta lo que sirven y eso provoca picantes idas y vueltas en blogs y medios.

La crítica llegó en noviembre de 2021, a través de la plataforma TripAdvisor ,pero fue recién comenzado febrero que el chef se percató de lo ocurrido. Todo tuvo lugar en el galardonado Opheem, en la ciudad inglesa de Birmingham y ocasionó el enojo de un comensal por un pedido que no cumplió sus expectativas. “Muy, muy caro. Cuando reservé dejé bien en claro que tenia una estricta dieta”, escribió el usuario identificado como @2956jd. En su relato, contó que pidió que no le sirvieran carne y en lugar de reemplazarlo por algo que él quisiera, le dieron garbanzos.

La review que hizo enojar al chef

“No lo podía creer. Normalmente, un restaurante de esta envergadura suele ofrecer otras opciones pero ellos se rehusaron e incluso si quería cancelar la reserva me iban a cobrar el monto total. Mi resolución es que es demasiada plata para gastar”, advirtió también. Sin embargo, cuenta en el texto, le ofrecieron un plato de pescado y terminó acudiendo al restaurante a comer. “Igualmente sigue siendo muy caro. Espero que el establecimiento tome este comentario de forma positiva y que le permita mejorar su relación con el cliente”, cerró.

La respuesta, al hueso

Sus palabras resonaron en la mente de Aktar, quien además de ser el dueño es el responsable de la carta y de la supervisión de cada plato. En diálogo con BirminghamLive, se mostró muy enojado por los comentarios recibidos y no dudó en dar su opinión además de sentenciar que la persona detrás del mensaje no será recibida nuevamente en su restaurante.

Opheem posee una estrella Michelin y es el único establecimiento gastronómico fuera de Londres que sirve comida india y es galardonado con este premio

“Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo pero no podemos sacar conejos de un sombrero. Mi restaurante no es un episodio de Ready, Steady, Cook. Mi equipo no puede cocinar cualquier cosa. En la mayoría de los restaurantes de alta cocina no podemos simplemente improvisar”, expresó. “Mi gerente le ofreció un plato de nuestro menú vegetariano: un plato chettinad con berenjena pero no podemos ofrecer un menú personalizado para satisfacer las necesidades de un comensal, ningún restaurante puede hacer eso. Esa noche, incluso, corrí a mi otro restaurante, Pulpería, para conseguir un poco de rape y preparar un plato alternativo pero el comensal no estaba satisfecho”, continuó.

Para cerrar, aclaró que sus precios son baratos “si se los compara con otros restaurantes con estrellas Michelin en la ciudad” y que algunos tantos en Birmingham “que no tienen una estrella, cobran mucho más que Opheem por sus menús de degustación”. Entre tanto, indicó también que quien lo criticó “olvidó escribir que se dedicó a abusar verbalmente de mí cuestionando mis credenciales para cocinar comida india”.