¿El estrés puede estar afectando tus dientes?

1 de septiembre de 2020

El esmalte dental es un elemento esencial para la salud de nuestros dientes, pero ciertos hábitos modernos contribuyen a que lo exijamos demasiado, desgastándolo cada vez más. Hay una solución para ayudarte a tener dientes saludables toda la vida.

Una nueva rutina de cuidados dentales

Levante la mano a quien no le sucede: vivimos en una vorágine de trabajo y actividades que el aislamiento no hizo más que potenciar. Lo que no está demasiado difundido es que tanto la ansiedad como el estrés pueden afectar la salud de nuestros dientes, ya que al "exigirlos" cada vez más provocamos su envejecimiento precoz.

¿Los dientes envejecen? Claro que sí. El desgaste de los dientes tiene que ver con la pérdida mineral o del esmalte, que en estos tiempos sucede con mayor frecuencia debido a ciertos hábitos modernos y a la combinación de factores corrosivos y erosivos.

El esmalte dental es la capa que está en constante contacto con los alimentos y la saliva. Es un tejido único que no se regenera: de ahí que resulta tan esencial invertir en la prevención de su desgaste. Así como tenemos rutinas de cuidado para la piel o el pelo, nuestros dientes también requieren que nos ocupemos de ellos con dedicación y constancia.

Más prevención, mayor bienestar futuro

¿Conocés elmex®? Es una línea de cuidados dentales que, con más de 50 años de tradición y respaldo en Suiza, llega a Argentina con una tecnología de avanzada para ayudarte a tener tus dientes sanos toda la vida. elmex® trae una nueva rutina para cuidar tus dientes: productos con beneficios científicamente comprobados tanto en la protección como en la prevención eficaz del desgaste precoz del esmalte.

Desarrollados en colaboración con odontólogos, los productos elmex® fueron probados a través de centenares de estudios en los que fue posible identificar el origen de las condiciones que afectan a la salud dental. Por eso la marca es capaz de ofrecer soluciones específicas para cada problema: es el caso de sus líneas Anticaries y Sensitive.

¿Qué propone elmex®?

Bienestar en tu rutina diaria de cuidado personal.

Protección para tus dientes.

Tecnología suiza de avanzada para dar soluciones expertas.

50 años de tradición y liderazgo.

elmex® es un experto en el cuidado de los dientes, que en la Argentina se comercializa exclusivamente en farmacias.

Un cuidado anticaries de verdad eficaz

¿Qué hábitos pueden provocar un envejecimiento precoz de los dientes?

La actividad física . La práctica de deportes reduce la presencia de saliva en la boca y nos lleva muchas veces a bruxar, lo cual desgasta los dientes. Si sumamos las bebidas isotónicas (que contribuyen a la desmineralización del esmalte) el impacto puede ser todavía mayor.

. La práctica de deportes reduce la presencia de saliva en la boca y nos lleva muchas veces a bruxar, lo cual desgasta los dientes. Si sumamos las bebidas isotónicas (que contribuyen a la desmineralización del esmalte) el impacto puede ser todavía mayor. El estrés. El estrés y los nervios hacen que el flujo de saliva disminuya, reduciendo su capacidad de remineralizar el esmalte y volviendo los dientes más vulnerables a las caries.

El estrés y los nervios hacen que el flujo de saliva disminuya, reduciendo su capacidad de remineralizar el esmalte y volviendo los dientes más vulnerables a las caries. Los "momentos de indulgencia". Después de la rutina intensa que vivimos día a día, nada mejor que tomarse ciertos momentos de relax. Así es que tendemos a consumir algunas bebidas alcohólicas (como vino, gin, whisky, o vodka), comidas industrializadas, chocolate y carbohidratos que también afectan la salud de nuestros dientes si no aplicamos algo para protegerlos.

elmex® Anticaries puede ayudarte a superar todos estos desafíos, ya que previene las caries y el desgaste precoz de los dientes.

Tu nuevo set anticaries

La línea completa de elmex® Anticaries incluye:

La crema dental. Remineraliza los daños iniciales del esmalte dental y protege contra la caries. El enjuague bucal. Complemento diario y rápido para protección adicional contra la caries y el envejecimiento precoz del diente. El cepillo Ultrasoft. Tiene más de 5.500 cerdas ultra finas (0,1mm), ultra suaves y de alta densidad para una limpieza delicada y eficaz. El hilo dental. Ayuda a remover la placa y las partículas de alimentos de los espacios interdentales.

¿Sufrís sensibilidad dental?

Entonces tenés claro que hay ciertos estímulos -por lo general muy fríos o muy calientes- capaces de producir en los dientes una profunda sensación de dolor.

¿Qué alimentos provocan sensibilidad?

Hielo

Bebidas frías

Helado

Té o café calientes

Ahora podés disfrutar de un helado o un café caliente sin dolores: gracias a su tecnología Pro-Argin, la crema elmex® Sensitive elimina inmediatamente la sensibilidad.

elmex® Sensitive ofrece no solo alivio inmediato, sino también una protección prolongada contra la sensibilidad.

El kit antisensibilidad

Una solución completa para el cuidado de tus dientes sensibles:

1. La crema dental. A diferencia de otras cremas dentales, elmex® cuenta con una doble acción:

Alivio inmediato de la sensibilidad dental. ¿Un tip para lograr este efecto? Te recomendamos aplicarla directamente sobre el diente sensible masajeando durante un minuto.

¿Un tip para lograr este efecto? Te recomendamos aplicarla directamente sobre el diente sensible masajeando durante un minuto. Protección prolongada. Crea una barrera alrededor de los túbulos dentinarios expuestos, protegiendo contra la sensibilidad en el largo plazo.

2. El enjuague bucal. Complementa la acción de la crema dental elmex® Sensitive, llegando a los espacios interdentales más difíciles de acceder.

3. El cepillo de dientes. Con sus cerdas suaves cuida los dientes sensibilizados, mientras con su cabeza compacta y su diseño en X ayuda a una mejor limpieza en las zonas más difíciles.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas, con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.