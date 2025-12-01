Este fin de semana, Barrios a la Carta tendrá su edición en Caballito y transformará al Parque Rivadavia en un paseo gastronómico con más de 20 puestos, música y propuestas para todas las edades. Según las bases oficiales de la actividad, la cita será el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, de 17.00 a 00.00, con entrada libre y gratuita.

Barrios a la Carta llega a Caballito: cuándo y dónde es el festival con más de 20 puestos de comida local y shows

La propuesta forma parte del programa BA Capital Gastronómica del Gobierno porteño, que busca visibilizar la oferta culinaria de los distintos barrios de la Ciudad y reforzar la identidad barrial a través de sus restaurantes, cafés, heladerías y mercados.

Además de los puestos de comida y bebida, la edición Caballito incluirá shows en vivo y clases abiertas, y sumará actividades especiales ligadas al concurso Recetas de Familia, una iniciativa oficial que pone en valor recetas transmitidas de generación en generación por personas mayores.

El punto de encuentro será el Parque Rivadavia, sobre Av. Rivadavia 4950, uno de los espacios verdes centrales del barrio y fácilmente accesible desde distintos puntos de la ciudad. A lo largo de las dos jornadas, la grilla combinará cocina callejera, pastelería, cafeterías de especialidad, heladerías y productores de mercado.

A lo largo de las dos jornadas de Barrios a la Carta en Caballito, la grilla combinará cocina callejera, pastelería, cafeterías de especialidad, heladerías y productores de mercado. Prensa

Con entrada gratuita, Barrios a la Carta en Caballito se perfila como una salida de tarde y noche para quienes quieran probar nuevos sabores del barrio, repetir clásicos y recorrer las distintas propuestas sin necesidad de pagar un ticket de ingreso.

Los puestos destacados de Barrios a la Carta en Caballito

Restaurantes

Burger Couple,

Centro Restaurante,

Cocelia Gluten Free Bakery,

Dejá la Vaca,

Jalá,

Koi Dumplings,

Las Nonas Ramona – Petrona,

Malvón,

Miss Arepas,

Monti Bar de Pastas y Café,

Morelia Restaurant,

Shami Shawarma,

Shanghai Express y

Zomma Tapas.

Heladerías

Altri Helados,

Nucha y

Un Altra Volta

Cafeterías

Le Blé,

Molina Panadería-Café y

Tienda de Café.

Productos de mercado

Próspero Velazco,

Quesos Fermier y

Salumeria Famiglia.

Cuándo y dónde es Barrios a la Carta en Caballito

Fechas: sábado 6 y domingo 7 de diciembre

sábado 6 y domingo 7 de diciembre Horarios: de 17.00 a 00.00

de 17.00 a 00.00 Sede: Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4950, Caballito)

Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4950, Caballito) Acceso: entrada libre y gratuita