Ciudad Joven BA en Recoleta: cuándo y dónde es el festival gratis con gastronomía, música, deportes y gaming

Por primera vez, el predio de la Floralis Genérica será sede del Festival Ciudad Joven BA, una propuesta del Gobierno porteño pensada para celebrar a las juventudes con música en vivo, deportes, gaming, gastronomía, talleres, charlas y experiencias interactivas. El encuentro busca promover la participación joven, el bienestar, la creatividad y el encuentro en comunidad en un entorno al aire libre. La entrada es libre y gratuita. Si bien estaba agendado para el sábado 29 de noviembre, por cuestiones climáticas se reprogramó para el viernes 5 de diciembre.

Duarante el Festival Ciudad Joven BA, distintos sectores del predio ofrecerán propuestas específicas para jóvenes y también para familias que se acerquen al festival Gentileza

El evento es organizado por la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Responsabilidad Social y la Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos. A lo largo de toda la jornada, distintos sectores del predio ofrecerán propuestas específicas para jóvenes y también para familias que se acerquen al festival.

El corazón de Ciudad Joven BA será el escenario principal, con música en vivo, DJs y shows que acompañarán el flujo de público durante todo el día, incluyendo sets como DJ Speed y el show de Bresh previsto para la noche.

El Festival Ciudad Joven BA llega por primera vez al predio de la Floralis Gentileza

Alrededor, el festival sumará carpas temáticas —Espacio BA, Gaming, juegos estilo Sacoa y maquillaje—, zonas de emprendedores textiles y gastronómicos, un sector de mascotas, un mural de graffiti en vivo y áreas deportivas de básquet y skate con actividades y exhibiciones.

El carácter familiar se refuerza con un sector de juegos para niñas y niños, además de un patio gastronómico y un paseo de compras distribuidos en distintos puntos del predio, para que el público pueda alternar entre recitales, talleres, deporte y espacios de descanso.

Programación de la Carpa BA Joven

Uno de los núcleos del festival será la Carpa BA Joven, que concentrará propuestas de bienestar, inspiración, formación y disfrute, con actividades que combinan meditación, cocina, innovación, contenidos digitales y espacios para conocer gente sin pantallas. La programación difundida es la siguiente:

15.30 a 16.15 – Sky Campus – Bienestar Del estrés a la calma: meditación, respiración y herramientas con evidencia científica, a cargo de Tomás F. Todolí.

Del estrés a la calma: meditación, respiración y herramientas con evidencia científica, a cargo de Tomás F. Todolí. 16.15 a 17 – El Arte de Vivir Jóvenes – Bienestar Liderazgo colaborativo, bienestar y propósito en acción, por Gonzalo Godoy.

Liderazgo colaborativo, bienestar y propósito en acción, por Gonzalo Godoy. 17 a 17.45 – Taller de cocina – Sostenibilidad “Comidas fáciles y rápidas”: demostración y taller a cargo de Juli González.

“Comidas fáciles y rápidas”: demostración y taller a cargo de Juli González. 17.45 a 18.30 – ALTAVOZ – Emprendedurismo Testimonio y caso de industrias creativas por Altavoz Ind Cre.

Testimonio y caso de industrias creativas por Altavoz Ind Cre. 18.30 a 19 – #ModoFuturo – Innovación IA, nuevas tecnologías y futuro del trabajo, por Jason Mayne.

IA, nuevas tecnologías y futuro del trabajo, por Jason Mayne. 19 a 20 – Entrevista + desafío gastronómico Entrevista y clase de focaccias a cargo de Marc (La Casetta Focacceria).

Entrevista y clase de focaccias a cargo de Marc (La Casetta Focacceria). 20 a 20.30 – Nuevas carreras digitales Salidas laborales y habilidades más demandadas hoy, por Hernán Lamanna.

Salidas laborales y habilidades más demandadas hoy, por Hernán Lamanna. 20.30 a 21 – Ciudad Eterna – Disfrute Dinámica para conocer gente sin celulares, a cargo de Eterna (club social).

Música, deportes y experiencias interactivas durante todo el día

El show de Bresh previsto para las 19 como uno de los momentos centrales del Festival Ciudad Joven BA Gentileza

Además de la Carpa BA Joven, el festival desplegará un escenario principal con DJs y música en vivo que acompañarán la jornada desde la tarde hasta la madrugada, con el show de Bresh previsto para las 19 como uno de los momentos centrales.

Las zonas deportivas de básquet y skate ofrecerán actividades y exhibiciones pensadas para que las juventudes puedan participar, entrenar y compartir práctica con otras personas, mientras que el mural de graffiti en vivo sumará un componente de arte urbano al paisaje de la Floralis.

En paralelo, las carpas de Gaming y juegos estilo Sacoa invitarán a sumarse a experiencias lúdicas, con consolas, fichines y propuestas interactivas, mientras el sector de maquillaje y el Espacio BA completarán la oferta con actividades pensadas para el disfrute y la expresión personal.

Cuándo y dónde es el Festival Ciudad Joven BA