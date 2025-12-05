Un estudio revela cuál es el tipo de magnesio que ayuda a dormir mejor: qué es el bisglicinato

El magnesio puede ser un gran aliado para las personas que tienen problemas para dormir y conciliar el sueño, siempre que se administre de manera correcta. Dentro de los distintos tipos de este mineral, se destaca el bisglicinato, que en un estudio reciente mostró resultados prometedores para tratar el insomnio. Su consumo puede ser especialmente beneficioso para los trabajadores con turnos nocturnos.

Bisglicinato de magnesio, la combinación con glicina que ayuda a conciliar el sueño

Dentro de los tipos de magnesio y sus aplicaciones, el bisglicinato es la unión del mineral con el aminoácido glicina. Diversas investigaciones sostienen el potencial de beneficios que tiene esta unión.

Un estudio del bisglicinato de magnesio mostró que es bueno para combatir el insomnio leve

Además de los efectos positivos que tiene el magnesio por sí solo, según publicaciones científicas, se suma la posibilidad de lograr efectos más significativos en personas con malos hábitos de sueño.

El bisglicinato de magnesio mostró resultados prometedores contra el insomnio

Este 2025 se llevó a cabo una investigación que dejó resultados sobre su potencial para combatir el insomnio leve. Realizada por los autores Julius Schuster, Igor Cycelskij, Adrian Lopresti y Andreas Hahn, se publicó a fines de agosto pasado. Su finalidad fue evaluar la efectividad del bisglicinato de magnesio en personas que reportaron problemas de sueño.

El estudio sobre el bisglicinato de magnesio analizó sus efectos en adultos con problemas de sueño

La muestra fue de 155 adultos de entre 18 y 65 años, la mayoría mujeres. En el marco de un ensayo controlado aleatorio con doble ciego y placebo, se le suministró a un grupo 250 miligramos de magnesio y 1523 mg de glicina a diario durante cuatro semanas.

A partir de la evaluación, los autores del estudio llegaron a algunas conclusiones clave:

En el subgrupo que recibió bisglicinato de magnesio se presentó una mayor disminución de los puntajes del Índice de Gravedad del Insomnio en comparación con el placebo.

se presentó una del en comparación con el placebo. El componente fue bien recibido y no se presentaron efectos adversos de importancia .

. Quienes tenían una baja ingesta de magnesio en su dieta habitual experimentaron un mayor efecto del bisglicinato .

en su dieta habitual experimentaron un . Los beneficios se vieron principalmente dentro de los primeros 14 días , pero se sostuvieron hasta el final del estudio.

se vieron principalmente , pero se sostuvieron hasta el final del estudio. Al evaluar ambos componentes principales, los autores destacaron el efecto del magnesio en la función neural y de la glicina para reducir la temperatura corporal central.

De acuerdo con los autores, se trata del estudio controlado con placebo sobre la relación entre magnesio y sueño más grande que se llevó a cabo hasta la fecha.

A pesar de que el bisglicinato de magnesio mostró mejoras estadísticamente significativas contra el insomnio, los expertos advirtieron que es necesario realizar más investigaciones.

La combinación de magnesio y glicina mostró resultados positivos para conciliar el sueño en el estudio (Fuente: iStock)

Cómo los latinos que viven en EE.UU. pueden beneficiarse del bisglicinato de magnesio

El componente mostró sus propiedades positivas en personas que reportaron complicaciones para dormir. Esto es una problemática que afecta especialmente a latinos en EE.UU., ya que son quienes más tienen turnos nocturnos de trabajo.

Una investigación de 2017 de New American Economy citada por el American Inmigration Council sostiene que los migrantes tenían un 15,6% más de probabilidades de ser asignados a horarios de noche en comparación con empleados similares estadounidenses. Esta tendencia se observaba incluso en trabajados calificados y era más marcada en mujeres.

De acuerdo con otro estudio de 2017, estos hábitos generan la afección denominada como trastorno del sueño por trabajo por turnos (SWSD, por sus siglas en inglés). Las consecuencias de este problema son inconvenientes para dormir, somnolencia excesiva y fatiga, entre otros.