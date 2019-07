El fin de una era: Victoria's Secret cancela su famoso desfile

Heidi Klum fue una de las estrellas de la firma

Tras meses de especulaciones, una de las modelos de Victoria's Secret confirmó que este año no se hará el megadesfile que ya era un clásico de la firma de lencería. Los rumores de un cambio de era comenzaron en mayo pasado, cuando L Brands Inc compartió a través de un comunicado su decisión de "repensar el tradicional desfile de modas de Victoria's Secret", con la intención de "desarrollar contenido emocionante y dinámico, un nuevo tipo de evento, entregado a nuestros clientes en plataformas en las que están conectados...". En ese momento, solo se anunció que el evento no sería transmitido por televisión, pero muchos lo interpretaron como un anticipo de su baja definitiva.

Son muchas las caras conocidas que se quedan sin un hito anual en sus carreras profesionales: Kendall Jenner, Gigi y Bella Hadid y la australiana Shanina Shaik, embajadora de la firma desde el 2011, que fue la encargada de anunciar públicamente que no habrá desfile."Desgraciadamente, no va a celebrarse este año. Me siento rara, porque todos los años por estas fechas estoy entrenando como un ángel", dijo a The Daily Telegraph de su país.

Lady Gaga cantó en uno de los shows

La noticia revela que la firma está intentando reinventarse luego de varios golpes a su imagen. Durante mucho tiempo, su show tuvo una audiencia cautiva, y ponía en escena a las mejores modelos y los artistas más importantes del momento (Lady Gaga, Justin Bieber, Rihanna, Pharrell Williams, entre otros). Pero en plena debacle de la cultura de la imagen que impuso un modelo de mujer y de belleza nocivo para la sociedad, la firma, que se jactaba de mostrar los mejores cuerpos del mundo, empezó a escuchar las críticas. Las primeras en rebelarse fueron las propias modelos: Karlie Kloss, por ejemplo, dejó de desfilar, después de lucir las alas varios años y explicó en diálogo con Vogue que lo hizo porque no estaba de acuerdo con esta ideología. "Decidí dejar de trabajar con Victoria's Secret porque no sentía que la imagen que estaba dando fuese quien era yo realmente y el tipo de mensaje que quiero enviar a las jóvenes de todo el mundo sobre lo que significa ser bella tampoco encajaba".

Las críticas sobre la delgadez extrema y la cosificación de las mujeres no solo impactaron en la imagen de la marca sino también en sus finanzas: se estima que en el 2018, Victoria's Secret perdió el 40% de su valor. El último desfile fue seguido por 3 millones de espectadores, muy por debajo de sus 10 millones habituales. Se celebró en Nueva York, fue la despedida de Adriana Lima, una de las modelos más emblemáticas de la firma y terminó con un escándalo cuando, al finalizar el show, desde la revista Vogue se le preguntó a Ed Razek, uno de los ejecutivos de la marca, si pensaban incluir en sus desfiles a mujeres trans o con cuerpos distintos al hegemónico. El ejecutivo respondió: "Trans no, no lo creo, porque el show es una fantasía, un especial de entretenimiento de 42 minutos y es el único en su clase. Y respecto a incluir modelos de tallas grandes, en el año 2000 intentamos hacer un especial televisado con maniquís de este tipo, pero nadie estaba interesado y aún no lo están".

"Si me preguntas si alguna vez hemos considerado poner a una modelo trans en el show o si hemos intentado incluir a una modelo de talla grande, sí lo hemos hecho. Nosotros inventamos el show de modelos de talla grande con nuestra línea hermana Lane Bryant. Esta marca aún vende lencería de tallas grandes, vende a un rango específico de personas, como cualquier marca de ropa especializada. Lo mismo hacemos nosotros, nos dirigimos al público al que vendemos, no nos dirigimos a todo el mundo", agregó.

Las críticas no tardaron en llegar. La modelo de talla grande más emblemática, Louise O´Reilly, publicó en su cuenta personal de Twitter un mensaje en el que criticaba al directivo y alababa a la cantante y diseñadora Rihanna que tiene modelos en su colección de lencería con una gama de diversidad destacable.

Razek se vio entonces forzado a dar una disculpa pública a través de las redes sociales. "Mis declaraciones respecto a la inclusión de modelos trans en el desfile de Victoria's Secret han sido interpretadas como insensibles. Me disculpo. Para dejar en claro, nosotros no tendríamos ningún problema en contratar a una modelo trans para el show. Hemos tenido a mujeres trans que han hecho el casting y, como muchas otras, no fueron seleccionadas, pero la decisión nunca tuvo que ver con su género. Admiro y respeto el viaje que realizan para ser quienes son en realidad", escribió.

Fue el principio del cambio y muchos aseguran que fue lo que dinamitó la partida de Karlie Kloss. Otras ex famosas ángeles fueron: Gisele Bündchen, Miranda Kerr, Heidi Klum, Lily Aldridge, Balbara Palvin, Gigi y Bella Hadid, Kendall Jenner, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel y Jasmine Tookes.

Las razones comerciales que obligan a la transformación

Tras las críticas y la caída en las ventas, no sorprende que la firma busque una manera de reinventarse. "Hay dos elementos en la industria de la lencería que están afectando la popularidad de las marcas: comodidad y pensamiento positivo sobre el cuerpo", dijo a BBC Mundo Jo Lynch, editora de lencería de WGSN, firma consultora que anticipa tendencias en el mundo de la moda.

Para Lynch, mientras los sostenes deportivos y cómodos cobran fuerza, hay un movimiento de aceptación de todo tipo de cuerpos que lleva a rechazar firmas que promuevan la delgadez extrema. Las consumidoras jóvenes "aprecian el uso de un amplio rango de formas, tamaños, origen étnico y edades", explicó Lynch.