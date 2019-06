Natalí Ini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 16:17

La comida saludable ya es más que una tendencia. Es habitual cruzarse en los menúes y en las alacenas hogareñas con alimentos con semillas como la chia, leches vegetales, productos orgánicos, jugos con vegetales y la conciencia sobre los ultraprocesados. Las cuentas de Instagram que comparten recetas saludables suman cada vez más seguidores, los emprendimientos de productos orgánicos se reproducen. El único lugar no conquistado por esta tendencia era, hasta el momento, el de los festejos y eventos sociales. Estaba quien ayunaba durante el día si a la noche tenía un casamiento, se preparaba para la gran comilona. Ahora, los caterings, acoplándose a la tendencia y a los pedidos de los clientes, incorporaron las propuestas saludables.

Las empresas de catering tuvieron que adaptarse a un mercado y a un estilo de eventos nuevos: las maratones, los grupos de running, los encuentros de yoga, las jornadas de trabajo con lunch, las políticas de salud de las compañías. Copetín Catering es una empresa con 10 años de experiencia que fue experimentado algunos cambios, "son cada vez más los clientes que ponen atención en la buena alimentación , desde festejos privados hasta empresas que contratan servicios poniendo el foco en opciones saludables, tanto para ofrecer a sus empleados en jornadas de trabajo, como para agasajar a invitados", dice Marina, co-fundadora de Copetín, que identifica a las maratones como los eventos que primero exigieron la incorporación de alimentación saludable en los desayunos con licuados, jugos, naturales y alimentos livianos, dejando atrás las clásicas medialunas. Desde entonces, ofrecen la propuesta de "desayuno saludable" en el que el café se puede cortar con leche de almendras, hay chia pudding, granola y barritas de cereal caseras, frutas de estación. Para tomar, limonada con menta y pomelada.

Ya no se trata de que un solo invitado es celíaco o no come lácteos, las exigencias y la conciencia sobre la alimentación es una tendencia extendida y hoy la manera de agasajar es que se coma rico y saludable. Fava Catering tiene 25 años de experiencia y este año se decidió a lanzar su línea saludable, se trata de Philosopheat, primero iniciaron con unas viandas saludables y hoy están haciendo eventos, sobre todo corporativos, con la regla de no usar: harinas blancas, azúcar, crema, ingredientes altos en sodio ni bebidas alcohólicas. "Los clientes más interesados son las empresas porque se trata de cuidar la salud de sus empleados y eso es beneficioso para todos, incluso para las familias de esos empleados porque comer bien forma parte de un aprendizaje", dice Maxi Fava.

Philosopheat está dirigido por Milagros Di Nicola de 23 años con el apoyo de Florencia Raele, médica especialista en medicina funcional y nutrición, que tiene muchos seguidores en Instagram, una red social donde esta tendencia tiene una fuerte presencia. Entre los platos que ofrecen está el sándwich veggie con queso y vegetales grillados, ensaladas de quinoa, mantecol light, muffins de banana con chocochips. Su lema es que se puede comer sano sin que eso esa sinónimo de sabores desabridos o productos dietéticos.

En Copetín y Fava no creen que los servicios tradicionales o "las comilonas" estén en extinción sino que conviven con las propuestas saludables, siguen vigentes eventos que piden algo más tradicional o suculento, "es cierto que las demandas cambiaron, sin embargo, tenemos nuestros platos clásicos como el risotto de hongos, la bondiola braseada o el salmón con tabule para festejos más tradicionales. Y agregamos un formato de servicio en el que el cliente elige qué sí y qué no", dice Marina y agrega que "la gente empezó también a medirse más en cuanto a las 'comilonas', tratamos de ajustar las cantidades para lograr el equilibrio de un servicio abundante pero sin tanto desperdicio". Maxi, por su parte, cree que los festejos siguen asociados a comer rico "el catering saludable nunca va a suplantar servicio tradicional, la comida y el alcohol son parte de la diversión".