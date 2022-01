El futuro de la construcción es de acero

A la hora de elegir una casa, la sustentabilidad de los espacios que elegimos habitar es una cuestión relevante y crucial, sobre todo porque actualmente existen opciones que nos permiten tener el hogar de nuestros sueños sin comprometer al planeta y a las generaciones futuras. Un claro ejemplo de esto es IDERO, una constructora que aprovecha las bondades del acero para lograr viviendas más ecológicas, modernas y perdurables con un menor tiempo de obra.

La operación y construcción de edificios producen un 38% de todas las emisiones de CO2 relacionadas con la energía, de acuerdo a los datos de la GlobalABC. En este contexto, la construcción no convencional con acero se consolidó como una opción mucho más sustentable y confiable en todo el mundo. Su particularidad es que no solamente es segura, sino que es beneficiosa para el medio ambiente y no tiene la complejidad de una obra tradicional. Al potencial del acero, se le suma que la fabricación en planta dentro de un ambiente controlado tiene enormes ventajas en cuanto a calidad, certidumbre y rendimiento, dando lugar a los sistemas modernos de construcción industrializada, que actualmente pisan más fuerte y se convierten en los protagonistas.

IDERO

Lucas Salvatore, director de Grupo Salvatore, comenta cómo se aplica la construcción de triple impacto a las viviendas familiares: “En IDERO, somos conscientes de las necesidades en materia social y medioambiental y por ellos buscamos generar valor en toda la cadena productiva. Construimos casas sustentables, modernas y perdurables, con mayor certeza de costos. Esto es posible ya que integramos la industria con la arquitectura, aprovechando las bondades del acero para lograr una construcción más ecológica con menos tiempos de obra”, sostiene.

Este concepto es aplicado a todos los proyectos de IDERO. Además de estudiar las etapas de proyecto y obra, la firma hace foco en la sustentabilidad, el diseño responsable y en lograr mejores condiciones de habitabilidad. De esta manera, se certifica que las obras cumplan con los altos estándares de eficiencia energética, acorde con la legislación actual.

Casas amigables con el medio ambiente

Entre los proyectos más vanguardistas de la firma, encontramos la Línea MIES de viviendas inspiradas en la obra del arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, quien utilizó el acero en sus estructuras y diseños de una forma innovadora y moderna.

Creadas a partir de un concepto minimalista y elegante, las casas combinan una estructura metálica de acero de alta resistencia con amplias aberturas que permiten conectarse con el entorno. Además el proceso industrializado de construcción asegura precisión, calidad, sustentabilidad, certeza y un reducido tiempo de obra, garantizando la mínima intervención del suelo.

IDERO

El sello de IDERO está en la integración de la industria con la arquitectura. Todos sus proyectos y obras poseen “Alma de Acero” compuesta por una estructura principal de columnas y vigas de perfiles de alta resistencia. Lucas Salvatore enfatiza las posibilidades del acero en materia de sustentabilidad: “el acero genera un menor impacto ambiental, logrando un menor peso de estructura, reducción de fundaciones y de movimiento de suelos. Además, es 100% reciclable y genera una menor huella de carbono que el hormigón en su producción.”

A la hora de construir, las “bondades del acero” no pasan desapercibidas:

Menor impacto ambiental: gracias a que la estructura pesa menos, obtenemos reducción de fundaciones y de movimiento de suelos

Sustentabilidad: el acero es 100% reciclable

Menor huella de carbono: el acero reduce el impacto frente al hormigón armado

Menor impacto de obra: sin polvo, en menos tiempo de construcción, en seco

Optimización, precisión y calidad: integración desde ingeniería, fabricación y construcción

Tecnología: software BIM integrado a máquinas de producción.

Aislación térmica asegurando confort: componentes para techos, muros y pisos con un nivel de aislación correspondiente a cada proyecto. Estanqueidad en carpinterías y Doble Vidriado Hermético (DVH)

Una gran ventaja del proceso industrializado de construcción es que asegura un menor tiempo de obra

Llave en mano

IDERO integra in Company, el diseño arquitectónico, la ingeniería, la fabricación, el montaje y la obra llave en mano, con altos estándares de calidad. La estructura de la casa se construye en la planta de Idero y luego se monta en el terreno del cliente, evitando roturas y ruidos molestos. “Podemos hacerlo -concluye Lucas Salvatore- porque logramos integrar los distintos sectores de la compañía con una gran interoperabilidad entre los equipos de trabajo, con los softwares que manejamos y las máquinas de producción. El proceso industrializado nos permite mejorar la rentabilidad de la inversión de nuestros clientes, dado que brindamos certeza en los tiempos de construcción y en los costos, disminuyendo los riesgos al mínimo”.

Pensar, vivir y construir un mundo más sustentable es posible. Proyectos como los de IDERO, que fomentan la eficiencia, la calidad del producto, el rendimiento ambiental y la preservación de los recursos naturales, son el futuro.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.