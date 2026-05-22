En fotos. Todos los invitados a la gran despedida de la Fundación Hospital Rivadavia

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Tras más de diez años de trabajo colaborando con el Hospital Rivadavia, la Dra. Diana Chugri le da un cierre a la fundación; su último acto será la donación de ecógrafo de ultima generación: “Ciclo cumplido, gracias y hasta siempre”
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