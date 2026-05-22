LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la gran despedida de la Fundación Hospital Rivadavia

Tras más de diez años de trabajo colaborando con el Hospital Rivadavia, la Dra. Diana Chugri le da un cierre a la fundación; su último acto será la donación de ecógrafo de ultima generación: “Ciclo cumplido, gracias y hasta siempre”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Adriana Costantini, Ingrid Grudke e Inés Etchebarne Mihanovich
Adriana Costantini, Ingrid Grudke e Inés Etchebarne Mihanovich
Tras más de diez años liderando la Fundación Hospital Rivadavia, la Dra. Diana Chugri dio un cierre a un ciclo
Tras más de diez años liderando la Fundación Hospital Rivadavia, la Dra. Diana Chugri dio un cierre a un ciclo Fabian Malavolta
Inés Etchebarne Mihanovich, gerente del Fondo Nacional de las Artes, en la Casa Victoria Ocampo
Inés Etchebarne Mihanovich, gerente del Fondo Nacional de las Artes, en la Casa Victoria OcampoFabian Malavolta
Incondicional de la Fundación, la modelo Ingrid Grudke
Incondicional de la Fundación, la modelo Ingrid GrudkeFabian Malavolta
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán QuirósFabian Malavolta
La diseñadora Adriana Costantini
La diseñadora Adriana CostantiniFabian Malavolta
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes Fabian Malavolta
La modelo Mora Furtado
La modelo Mora FurtadoFabian Malavolta
Mora, con sus guantes Frida Kahlo y sus prendedores
Mora, con sus guantes Frida Kahlo y sus prendedoresFabian Malavolta
Chugri le agradeció a Héctor Vidal Rivas su colaboración con los desfiles en los más de diez años de la fundación
Chugri le agradeció a Héctor Vidal Rivas su colaboración con los desfiles en los más de diez años de la fundaciónFabian Malavolta
En la despedida, Cecilia Zuberbühler
En la despedida, Cecilia ZuberbühlerFabian Malavolta
Francisco Fernández Rostello, hijo de Eduardo Fernández Rostello, quien fuera director del Hospital Rivadavia durante trece años y de la creadora de la Fundación, la Dra. Diana Chugri
Francisco Fernández Rostello, hijo de Eduardo Fernández Rostello, quien fuera director del Hospital Rivadavia durante trece años y de la creadora de la Fundación, la Dra. Diana Chugri Fabian Malavolta
"Esta fundación la fundé de la mano de quien hoy ya no está -su marido, el Dr. Eduardo Fernández Rostello-, que fue durante más de trece años director del Hospital Rivadavia. El era el alma mater de esta fundación", destacó la Dra. Chugri sobre el médico que falleció en julio de 2024
"Esta fundación la fundé de la mano de quien hoy ya no está -su marido, el Dr. Eduardo Fernández Rostello-, que fue durante más de trece años director del Hospital Rivadavia. El era el alma mater de esta fundación", destacó la Dra. Chugri sobre el médico que falleció en julio de 2024Fabian Malavolta
"Hace dos años comprendí que aquel motor ya no está. Somos médicos, nos importa la salud de todos", destacó Chugri
"Hace dos años comprendí que aquel motor ya no está. Somos médicos, nos importa la salud de todos", destacó Chugri Fabian Malavolta
Alejandro Veroutis, otro gran colaborador de la Fundación Rivadavia. "Gracias por acompañarnos", remarcaron
Alejandro Veroutis, otro gran colaborador de la Fundación Rivadavia. "Gracias por acompañarnos", remarcaron Fabian Malavolta
Liliana Parodi en la noche en la Casa Victoria Ocampo
Liliana Parodi en la noche en la Casa Victoria OcampoFabian Malavolta
El diseñador César Juricich
El diseñador César JuricichFabian Malavolta
El cierre de un ciclo de trabajo. "Fueron más de diez años de mucho trabajo, entrega, compromiso y de mucha satisfacción. Van a contar conmigo siempre"
El cierre de un ciclo de trabajo. "Fueron más de diez años de mucho trabajo, entrega, compromiso y de mucha satisfacción. Van a contar conmigo siempre"Fabian Malavolta
Pani Margot en la despedida. Durante la noche, la Dra. Chugri agradeció a los diseñadores que acompañaron las acciones de la fundación
Pani Margot en la despedida. Durante la noche, la Dra. Chugri agradeció a los diseñadores que acompañaron las acciones de la fundaciónFabian Malavolta
"Somos muy amigas". Así fue el encuentro entre Mora Furtado y Adriana Costantini
"Somos muy amigas". Así fue el encuentro entre Mora Furtado y Adriana CostantiniFabian Malavolta
Mariela Álvarez Cañedo y Gabriela Etchebarne
Mariela Álvarez Cañedo y Gabriela EtchebarneFabian Malavolta
El encuentro en Barrio Parque
El encuentro en Barrio ParqueFabian Malavolta
La modelo Ingrid Grudke en las instalaciones de la Casa Victoria Ocampo
La modelo Ingrid Grudke en las instalaciones de la Casa Victoria OcampoFabian Malavolta
La presidenta de la Fundación entre su equipo y amigas
La presidenta de la Fundación entre su equipo y amigasFabian Malavolta
Francisco y Eduardo Fernández Rostello acompañaron a su madre en el último evento de la fundación que supo crear
Francisco y Eduardo Fernández Rostello acompañaron a su madre en el último evento de la fundación que supo crearFabian Malavolta
Incondicional de la Fundación, Ingrid Grudke se acercó a felicitar a la Dra. Chugri
Incondicional de la Fundación, Ingrid Grudke se acercó a felicitar a la Dra. ChugriFabian Malavolta
Durante la noche, la Dra. Chugri comentó que, antes de la despedida final, la Fundación Rivadavia donará al hospital un ecógrafo de última generación
Durante la noche, la Dra. Chugri comentó que, antes de la despedida final, la Fundación Rivadavia donará al hospital un ecógrafo de última generaciónFabian Malavolta
Sociales en el encuentro de Fundación Rivadavia 2026
Sociales en el encuentro de Fundación Rivadavia 2026Fabian Malavolta
La presidenta de la Fundación Rivadavia junto al exsubdirector del Hospital Rivadavia, Ricardo Levaggi, junto a Adriana Cattaino, exjefa del Departamento de Maternidad, María Mairoano, exgerente, y Andrea Levaggi, jefe de Clínica Médica A del hospital
La presidenta de la Fundación Rivadavia junto al exsubdirector del Hospital Rivadavia, Ricardo Levaggi, junto a Adriana Cattaino, exjefa del Departamento de Maternidad, María Mairoano, exgerente, y Andrea Levaggi, jefe de Clínica Médica A del hospitalFabian Malavolta
Sociales en el encuentro de Fundación Rivadavia 2026
Sociales en el encuentro de Fundación Rivadavia 2026Fabian Malavolta
La Dra. Chugri y un legado familiar. Así se despidió, en compañía de dos de sus tres hijos: Francisco y Eduardo Fernández Rosello
La Dra. Chugri y un legado familiar. Así se despidió, en compañía de dos de sus tres hijos: Francisco y Eduardo Fernández Rosello Fabian Malavolta

La Casa Victoria Ocampo

A diferencia de sus últimos actos en el Hipódromo de Palermo, la despedida de la Fundación Rivadavia se realizó en la Casa Victoria Ocampo
A diferencia de sus últimos actos en el Hipódromo de Palermo, la despedida de la Fundación Rivadavia se realizó en la Casa Victoria OcampoFabian Malavolta
La Casa Victoria Ocampo, que depende del Fondo Nacional de las Artes. Tulio Andreussi Guzmán e Inés Etchebarne Mihanovich y la muestra "Carlos Gallardo: finale+on&off"
La Casa Victoria Ocampo, que depende del Fondo Nacional de las Artes. Tulio Andreussi Guzmán e Inés Etchebarne Mihanovich y la muestra "Carlos Gallardo: finale+on&off" Fabian Malavolta
Un edificio lleno de historia
Un edificio lleno de historiaFabian Malavolta
El escenario de la despedida de la Fundación
El escenario de la despedida de la Fundación Fabian Malavolta
La gran biblioteca
La gran bibliotecaFabian Malavolta
La casa en Barrio Parque
La casa en Barrio ParqueFabian Malavolta
LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. La vieron atada a una reja en un baldío, sin agua ni alimento; esperaba su cruel final
    1

    Atada a una reja en un baldío, sin agua ni alimento, esperaba su cruel final: “Aprendió a dar la patita”

  2. El inmigrante turco que fue vendedor ambulante y siempre confió en su suerte: el origen del imperio Mango
    2

    Isak Andic: el inmigrante turco que fundó un imperio textil, facturó millones, y sospechan que fue asesinado por su heredero

  3. Todos los invitados al cóctel de Asociación Conciencia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
    3

    En fotos. Todos los invitados al cóctel de Asociación Conciencia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

  4. “La tristeza tiene incontables lecciones que enseñarnos y una muy importante es que es transitoria”
    4

    “La tristeza tiene incontables lecciones que enseñarnos y una muy importante es que es transitoria”