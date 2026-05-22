Terralagos. El barrio que trajo el Caribe a Canning presenta su libro de arquitectura en el lanzamiento de sus últimos lotes premium

El pujante y competitivo mercado inmobiliario residencial de Canning tiene, entre sus diversos barrios privados, uno que brilla por el agua turquesa de su laguna, por una comunidad vibrante de familias que se empezó a formar desde hace ya más de 10 años, por su completa infraestructura deportiva, y por la destacada arquitectura contemporánea de sus casas. Con el lanzamiento de sus últimos lotes, Terralagos, el desarrollo de Castex y Morvial, presento presentó el libro Universo Íntimo, en un evento con los propietarios de las casas que aparecieron en el libro y sus arquitectos.

Ubicado en el corazón del emprendimiento, Crystal al Este es el nombre del nuevo y último sector de lotes de Terralagos. “Son lotes muy bien ubicados, al lado de la laguna y cerca tanto del área deportiva como del Club House. Muchos de ellos con fondo al agua y fondo al Parque Central diseñado por el Estudio Thays”, contó Sebastian Lalin, gerente de ventas de Castex, en el lanzamiento oficial.

Se trata de 106 lotes con diferentes tipologías: lotes con fondo al agua, lotes con fondo al Parque Central diseñado por Carlos Thays, y la gran mayoría sin vecinos atrás. “Es una situación atípica, porque estamos lanzando los últimos lotes en una comunidad ya activa, con la laguna cristalina con tecnología Crystal Lagoons ® funcionando, el colegio South Creek School, canchas de fútbol, tenis y pádel, el gimnasio SportClub, el club house y una comunidad vibrante de casi 1.400 familias (1.192 terrenos y 185 departamentos vendidos)”, contó Esteban Edelstein Pernice, socio de Castex, en el lanzamiento oficial.

La playa en Buenos Aires

Terralagos nació hace poco más de diez años cuando los co-desarrolladores Castex y Morvial trajeron a Argentina una tecnología innovadora que después fue un éxito mundial: la laguna cristalina con tecnología Crystal Lagoons , patentada hoy en más de 190 países, y con proyectos emblemáticos en ciudades como Miami y Orlando en Estados Unidos, Los Cabos en México, y lugares como Dubai.

Apta para nadar y practicar deportes náuticos, se inauguró en 2015 y validó de inmediato la propuesta: el primer fin de semana estuvo repleta de familias, aun antes de que hubiera viviendas construidas. Los 200 lotes previstos para el primer año de ventas se agotaron en menos de dos meses y antes de la apertura del showroom de ventas. A partir de la inauguración de la laguna, en Terralagos se empezó a consolidar una verdadera comunidad, tal es así que más del 60% de las ventas de 2025 fueron a amigos o familiares de propietarios.

“Cuando miramos hacia atrás, hacia el momento en que los primeros propietarios creyeron en la idea de hacer una playa cerca de Buenos Aires, y vemos lo que construimos juntos, la emoción es inevitable”, se sincera Esteban Edelstein Pernice.

Además, hoy más de 1.500 personas entran a trabajar a Terralagos todos los días, y todo un entorno de comercios y servicios creció alrededor del barrio, generando un impacto que trasciende a toda la zona.

Universo Íntimo

Simultáneamente al lanzamiento de Crystal al Este, Terralagos presentó Universo Íntimo, un libro de arquitectura editado por Tejo Ediciones que documenta, a través de 13 casas seleccionadas por la editorial y fotografiadas profesionalmente, la arquitectura residencial suburbana en la Argentina, una arquitectura que nada tiene que envidiarle al mundo. Una obra que refleja cómo Terralagos se convirtió en un nuevo paradigma de la vida suburbana en el país.

La arquitectura que emerge en las páginas se abre al paisaje, al agua y a la luz: grandes galerías pensadas para una vida social activa, ambientes integrados entre sí, interiores y exteriores conectados a través de grandes ventanales, cocinas abiertas al jardín y piletas que se funden con el living.

La arquitectura es arte. Pero a diferencia de otras disciplinas artísticas, no se trata solo de crear algo hermoso, sino de dar forma a los lugares donde las familias van a vivir, encontrarse, descansar, recibir amigos y construir recuerdos. En Terralagos, arquitectura y lugar se potencian mutuamente.

“Mi trabajo fue hacer la selección, la producción y la edición final de un libro dedicado exclusivamente a la arquitectura residencial de Terralagos”, explicó Daniel Tejo, editor de Tejo Ediciones. “Los propietarios son coautores. Sin su alma, sin su espíritu, no hubiéramos podido hacer esta edición”, concluyó.

Juan Biderman-Labaus

Por su parte, Leandro Barreiro es un arquitecto que luego de construir una casa en Terralagos, decidió convertirse en propietario. “Tuvimos la suerte que nos tocó un cliente que sabía muy bien lo que quería. Fue nuestra primera incursión en el barrio, una casa en tres lotes, muy potenciada por lo que el barrio nos daba, los espacios exteriores, el cuidado de todos los detalles. Luego vinieron más proyectos, hasta que llegó el momento de elegir un lote para nosotros en alguno de los barrios de Canning. Y nos decidimos por Terralagos”, dijo en el evento.

El lanzamiento de los lotes de Crystal al Este se da en simultáneo con otro hito: Velas II, el edificio de departamentos ubicado sobre la playa de la laguna cristalina, que vendió el 75% de sus unidades en apenas seis meses. Solo quedan 15 departamentos disponibles, una oportunidad concreta para quienes buscan vivir sobre la playa sin tener que construir.

Con el lanzamiento de Crystal al Este, Terralagos va a sumar 106 sueños más a una comunidad que lleva más de una década creciendo a orillas de la laguna cristalina. Lo mejor del barrio está por venir.

Para más información, contactarse con Castex Propiedades al correo terralagos@castex.com.ar o hacer click aquí.

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