El horóscopo de la semana, según Jimena Latorre

Signo por signo, qué deparan los astros para esta semana, según Jimena Latorre

Jimena Latorre compartió las predicciones del horóscopo para toda la semana. La tarotista y escritora detalló a través de sus redes sociales cómo transitarán la semana los distintos signos del zodiaco y qué deparan los astros para los próximos días.

Aries. Esta semana la luna estará en oposición. Hay mucha batalla para darle a la vida, pero a los arianos les encanta esto, sobre todo en términos de competencia laboral.

Leo. Está con algunos temitas, ya que tiene el sol en Escorpio, también está batallando, igual que Aries. Lo que tiene Leo es que si tiene un buen apoyo, con un buen compañero, todo es mas fácil para ellos.

Sagitario. Está a la espera del amor. Esta semana puede haber una sorpresa, no nos olvidemos que está Venus en signo de Libra y que es muy positivo para Sagitario y para que aparezca un amor.

Tauro. Ya programan viajes, vacaciones. Todo muy práctico y ordenado para los taurinos, subidos al carro del éxito. Dan rápido las materias porque tienen que irse de vacaciones. Está semana organizarán esa parte.

Virgo. Se dedica mas a cuidar del necesitado, si sos Virgo, esta semana vas a abrir tu corazón

Capricornio. La emperatriz. Atentos capricornianos, ojo con todas las mujeres que no quieren quedar embarazadas, porque hay tanta pasión que pueden pasar cosas que trasciendan.

Géminis. Está festejando. Esta semana habrá buenos momentos con la familia y con amigos. buen tránsito de Venus en Libra. A aprovecharlo. Esta semana la Luna también estará en Libra. Linda semana para el disfrute.

Libra. Los que mas necesitan del abrazo, del cariño. Hay un encuentro fuerte que va a suceder esta semana porque Venus transita el signo de Libra.

Acuario. Cuando hay planetas como la Luna en Libra y Venus en Libra, también, tienen la posibilidad de abrirse a vivir muy buenas relaciones familiares. Todo lo que Acuario deja pasar, que no habla, tiene que decidirse y resolverse con la familia.

Cáncer. Este estado de estar con Sol en Escorpio le da muy buena energía. Están organizando un viaje para poder estar con su pareja y con los que aman.

Escorpio. Hay situaciones que les hacen recordar el pasado, ojo que se está cerrando el portal psíquico y hay mucha sensación de duelo, lamentan el no poder festejar con los que no están, lamentablemente es así y hay que seguir adelante porque son las estrellas de este momento. No se queden en el pasado, pero este pequeño retroceso les va a pasar porque la Luna, hasta que no llegue al corte nuevo, los va a tironear para atrás.

Piscis. Disfruta de poder encontrar el amor en cualquier parte. Está con la capacidad de encontrar equilibrio y afecto, con todos la pasa bien, una especia de dama del amo, dama de la noche que se encuentra con su amado. Vamos piscis que esta semana seguro encuentra el amor que está buscando.