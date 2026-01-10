Argentina, no lo entenderías: el auto más bajo, el pepino récord y la inseguridad en los albergues transitorios

Empezó un nuevo año y las noticias insólitas, propias de la Argentina, no se detienen. Lo bueno es que el 2026 recibió al país con un título: campeón de tuning por el auto más bajo en Sudamérica para Agustín Fernández.

Mientras tanto, en Córdoba, cosecharon el pepino más grande del país (¿y del mundo?).

Lamentablemente, la inseguridad no para: en San Luis fueron al hotel alojamiento y les robaron la bicicleta.

Obviamente, los políticos argentinos se metieron de lleno en la operación militar de Estados Unidos a Venezuela y las opiniones fueron... insólitas, claro.

Ay, ay, ay...

Argentina, no lo entenderías sale todos los domingos en las redes de LA NACION. Conducción: Joaquín Garau - Realización: Matías Aimar.

