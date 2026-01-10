Aprender a manejar fuera del camino: la academia de manejo off road que aterrizó en la Costa Atlántica

Este verano, el mundo off-road se convierte en protagonista. En el Summer Car Show, ubicado en la Ruta Provincial 11, kilómetro 407, entre Cariló y Villa Gesell, RAM Society presenta su Academia de Manejo Off Road, una propuesta creada para quienes quieren ir más allá del manejo tradicional y animarse a conducir en arena, pendientes, superficies irregulares y obstáculos reales. La actividad se realizará los días 7, 14 y 28 de enero y el 11 de febrero, entre las 10 y las 13, y está dirigida exclusivamente a miembros de RAM Society.

La experiencia invita a vivir una jornada guiada por instructores especializados, en la que se combinan conceptos técnicos, práctica en circuito y la posibilidad de explorar a fondo la potencia y la capacidad de las pickups RAM en un entorno preparado especialmente para el desafío.

Durante la Academia, los participantes aprenden técnicas de manejo fuera del asfalto y se enfrentan a diferentes situaciones de conducción real. El recorrido incluye cruces de obstáculos y piedras, inclinaciones laterales, momentos de descuelgue de suspensión, vadeos y tramos con superficies irregulares que exigen control, precisión y confianza en el vehículo. Cada instancia está acompañada por profesionales que brindan indicaciones, explican cómo funcionan los sistemas de tracción y asistencia y enseñan a leer el terreno para reducir riesgos, cuidar el vehículo y aprovechar al máximo su desempeño. La propuesta no se limita solo a la adrenalina: apunta también a formar conductores más preparados y conscientes de las particularidades del manejo off-road.

La experiencia cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa a través de la web, está destinada exclusivamente a miembros de RAM Society y se realiza con vehículo propio. No está permitida la participación de menores y cada inscripción contempla la presencia de un acompañante adulto. Además, se solicita asistir con al menos un cuarto de tanque de combustible para poder completar todo el recorrido previsto. El carácter selecto y personalizado de la actividad la convierte en una de las propuestas diferenciales de la temporada para quienes ya son usuarios de la marca y buscan vincularse desde un plano más experiencial.

La Academia de Manejo Off Road se inserta dentro de una agenda más amplia que Stellantis desplegará durante el verano en la Costa Atlántica. El Summer Car Show, que funciona como sede de esta actividad, se ubica entre Cariló y Villa Gesell y se consolida como un parque de experiencias donde los visitantes pueden conocer las últimas novedades de las marcas del grupo —Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Peugeot y RAM—, realizar test drives on y off road y disfrutar de distintas actividades al aire libre. A esto se suma el Stellantis Summer Plan, en Mar del Plata, con sede en el Paseo Aldrey Shopping, que permanecerá abierto durante todo enero y febrero y que propone beneficios para clientes, exhibiciones y espacios pensados para toda la familia.

Así, el verano en la Costa Atlántica deja de ser solo playa y sombrilla y suma propuestas que integran entretenimiento, aprendizaje y contacto directo con el mundo de los autos. Entre experiencias off-road, shows, test drives y actividades recreativas, la presencia de Stellantis se convierte en parte del plan de quienes eligen la costa como destino y buscan vivir algo más que unas vacaciones tradicionales.

Summer Car Show: un parque de experiencias en la Ruta 11

En el Summer Car Show hay actividades todos los días de 14 a 22 y test drives de 14 a 20. El predio funciona como un auténtico parque de experiencias, con circuitos on road y off road, espacios de descanso, gastronomía, sector infantil y un completo calendario de actividades.

Los visitantes pueden realizar pruebas de manejo en asfalto y arena, incluyendo un circuito off road diseñado para los modelos 4x4, y subir al Peugeot 208 Rally para un test drive acompañado por un piloto profesional. Las reservas se gestionan a través de los sitios web específicos de cada marca: Jeep, DS Automobiles, Fiat, RAM, Citroën y Peugeot.

Charlas y academias para aprender

Además de las pruebas de manejo, se ofrecen academias gratuitas con especialistas para modelos off road. Fiat tendrá sus charlas los días 8, 15 y 29 de enero y 12 de febrero; Jeep los días 9, 16 y 30 de enero y 13 de febrero; y RAM los días 7, 14 y 28 de enero y 11 de febrero. Estas sesiones combinan teoría y práctica para quienes quieren profundizar en conducción off road, técnicas de seguridad y manejo eficiente.

Música en vivo para grandes y chicos

El Summer Car Show suma un capítulo musical con recitales gratuitos, sujetos a la capacidad del predio. Para adultos y niños, la agenda incluye el 9 de enero a Cruzando el Charco, el 17 de enero Topa, y el 1º de febrero Los Tipitos, creando un ambiente único para disfrutar al caer la tarde.

Gastronomía y entretenimiento infantil

El predio cuenta con un espacio gastronómico abierto todos los días de 14 a 22 y un sector infantil con juegos de Playmobil. Así, los más chicos pueden divertirse mientras los adultos participan de test drives, talleres o disfrutan de la música en vivo, transformando la visita en una salida familiar completa.

Marcas y modelos destacados

Cada marca del grupo exhibe sus modelos y ofrece pruebas de manejo. Entre los destacados se encuentran:

Fiat: Strada, Titano, Toro MY26, Pulse, Fastback Abarth y 600 Hybrid.

Strada, Titano, Toro MY26, Pulse, Fastback Abarth y 600 Hybrid. Jeep: Compass y Commander Blackhawk, Wrangler, Gladiator y Renegade Willys, y como anticipo mundial, el Nuevo Cherokee y el Recon.

Compass y Commander Blackhawk, Wrangler, Gladiator y Renegade Willys, y como anticipo mundial, el Nuevo Cherokee y el Recon. RAM: Rampage, 1500, Dakota y 2500 en varias versiones.

Rampage, 1500, Dakota y 2500 en varias versiones. Citroën: Nuevo C5 Aircross, C4 Hybrid, Basalt y C3.

Nuevo C5 Aircross, C4 Hybrid, Basalt y C3. Peugeot: 208, 2008, 3008, 408, 5008 y 208 Rally.

208, 2008, 3008, 408, 5008 y 208 Rally. DS Automobiles: DS 3, DS 4 y DS 7 en versiones híbridas y de combustión.

Como adelanto del futuro cercano, Stellantis también presenta en avant première los modelos B10 y C10 de la marca china Leapmotor, que comenzará a comercializar en Argentina a mediados de 2026.

Presencia en paradores de la costa

Más allá del predio principal, Stellantis mantiene presencia en distintos paradores:

Fiat en Kota Beach: 15% de descuento en gastronomía, sorteos de cenas y el “Titano’s Day” con refrigerio de bienvenida, sombrilla, reposeras y merienda para clientes.

15% de descuento en gastronomía, sorteos de cenas y el “Titano’s Day” con refrigerio de bienvenida, sombrilla, reposeras y merienda para clientes. Peugeot en UFO Point: 10% de descuento en gastronomía y servicio de playa.

10% de descuento en gastronomía y servicio de playa. Jeep en Casa Mar: estacionamiento para clientes y entradas preferenciales para eventos.

estacionamiento para clientes y entradas preferenciales para eventos. RAM en Enduro del Verano Beach: con exhibición de toda la gama de la marca especialista en pick-ups.

Stellantis Summer Plan en Mar del Plata

En Mar del Plata, el Stellantis Summer Plan, ubicado en Paseo Aldrey Shopping, ofrece un espacio de exhibición de modelos, información sobre planes de ahorro y servicios de posventa, así como actividades interactivas y premios instantáneos. Este espacio permite combinar entretenimiento con aprendizaje sobre las soluciones de movilidad del grupo, transformando la visita en una experiencia completa para toda la familia.

Workshops “Women by Stellantis”

Dentro de la agenda se destacan los talleres “Women by Stellantis”, dedicados a mujeres conductoras. En Mar del Plata (27 de enero) y Cariló (28 de enero a las 17 hs), los encuentros incluyen teoría y práctica sobre posición de manejo, riesgos de objetos sueltos en el habitáculo, optimización del consumo de combustible, mantenimiento de neumáticos y fluidos, y cambio de neumáticos. Además, en Cariló se realizan talleres off road donde las participantes prueban modelos 4x4 y aprenden técnicas de manejo en arena con el acompañamiento de especialistas.

Más allá de la costa argentina

Además, la propuesta de verano de Stellantis se extiende más allá de la costa argentina, con presencia en destinos clave de Uruguay y Mendoza, vinculando la movilidad con la música y el entretenimiento.

En Punta del Este, Peugeot acompañó el Arcana Festival, con DJ sets de vanguardia: el 2 y 3 de enero con Hugel y Nick Warren, y el 4 de enero Adriatique en Fundación Atchugarry.

En Mendoza, los fanáticos de la música electrónica podrán disfrutar de Rufus Du Sol y Arodes el 21 de febrero, y de Nick Warren y Colyn el 22 de febrero. Estas experiencias buscan combinar la pasión por la conducción con momentos culturales y de entretenimiento exclusivos.

