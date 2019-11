El indio Solari se sumó al pedido para ayudar al hermano de "Caramelito" Carrizo

El músico se sumó al pedido de los familiares de Martin Carrizo, el hermano de "Caramelito", que se encuentra en delicado estado de salud. Crédito: Edgardo Kevorkian

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2019 • 15:08

El baterista y productor argentino Martín Carrizo está atravesando un difícil momento de salud. En los últimos días, Cecilia "Caramelito" Carrizo, su hermana, decidió utilizar las redes sociales para pedir ayuda en su nombre. Un numeroso grupo de figuras del espectáculo y de la música se sumaron a ese pedido, y ahora el Indio Solari decidió hacer su aporte con un video publicado en Twitter.

Carrizo, de 47 años, ex baterista del Indio Solari, padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y necesita viajar a Estados Unidos para tratarse. Para eso, l a familia necesita reunir la suma de seis millones de pesos, por lo que varias personas de su círculo empezaron una campaña de recaudación.

"Estoy hablando para pedirles un favor muy grande a todos, en particular en este momento que la economía no anda muy bien" , comienza el Indio en el video que publicó en la cuenta de Twitter "Margarita Dejardin". "Es para ver si podemos darle un empujoncito a Martin Carrizo". Solari, que compartió escenario con Carrizo, tuvo palabras elogiosas para su ex compañero de banda: "Ustedes lo deben conocer como el mejor baterista que tuvo la Argentina. Él tiene un espíritu colosal, la está peleando mucho, pero tiene que tratarse en el exterior" , continuó.

"Es muy costoso, así que les agradezco mucho a los que difunden y pueden replicar este mensaje para que se entere la mayor cantidad de gente posible". Hacia el final del video, el Indio agrega: "Vamos a ver como entre todos podemos darle un empujoncito para que vuelva a vivir tranquilo y dignidad.

A Martín Carrizo le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hace cuatro años. Ahora necesita juntar 6 millones de pesos para poder hacer un tratamiento en Estados Unidos que mejore su calidad de vida. Para llegar a dicho número, la familia comenzó una campaña en donde pide que 60 mil personas donen 100 pesos cada una.