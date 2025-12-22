Navidad 2025: este es el precio del pan dulce de Plaza Mayor

A pocos días de la llegada de Nochebuena, el restaurante Plaza Mayor registra una alta demanda de su tradicional pan dulce en el local de la calle Venezuela. Los clientes forman hileras en la vereda de Monserrat para adquirir el producto artesanal previo a Nochebuena y su comercialización presencial en el mostrador concentra la actividad del establecimiento durante esta jornada.

Cuál es el valor del pan dulce de Plaza Mayor

El kilo del producto estrella de Plaza Mayor cuesta $36.000 en su sede de Venezuela 1399. Federico Yahbes, titular del comercio, confirmó esta cifra que posiciona a la marca de forma competitiva ante las opciones de pastelería de autor. El proceso de adquisición posee una única vía oficial a través del mostrador del restaurante, donde se retira su pedido de manera presencial sin necesidad de consumir otros platos de la carta.

El pan dulce de Plaza Mayor, el más famoso de Buenos Aires

La exclusividad del punto de venta físico fomenta la aparición de alternativas informales en la red. En la plataforma Mercado Libre existen publicaciones de revendedores con valores que oscilan entre los $65.000 y los $75.000 por cada pieza.

La diferencia de costo responde a la posibilidad de evitar las esperas en el barrio de Monserrat. El establecimiento fabrica el alimento durante todo el año, aunque las ventas crecen de forma exponencial en las semanas previas a Nochebuena.

Qué ingredientes tiene la receta de Plaza Mayor

La preparación del postre demanda un tiempo total de cuatro horas desde que la harina ingresa a la amasadora. El método respeta los pasos tradicionales que Tita, la abuela del actual dueño, supervisó durante décadas. La masa se trabaja durante la madrugada para asegurar la frescura diaria de cada lote. Los panaderos forman bollos de un kilo que reposan antes del ingreso al horno.

La receta tradicional del restaurante porteño incluye almendras, castañas de cajú, nueces, pasas de uva y frutas escurridas (Fuente: Instagram/@plazamayorok)

El contenido del alimento resalta por la abundancia de materia prima de calidad. La receta lleva: almendras, castañas de cajú, nueces, pasas de uva y frutas escurridas. La manteca aporta la humedad característica a la miga. Federico Yahbes define a esta creación como una muestra de afecto familiar y tradición italiana. El restaurante mantiene la misma fórmula desde su origen en el año 1985, cuando el padre de Yahbes implementó la sidra tirada junto a este dulce típico.

Cuánto cuestan los pan dulces de los pasteleros famosos

La pastelería Betular Patisserie de Damián Betular presentó su colección navideña bajo el nombre de El Cascanueces. Su producto de 750 gramos tiene un importe de $56.000. La pieza cuenta con: cacao, avellanas tostadas, chocolate semi amargo y naranjas confitadas. Arriba lleva un craquelin de cacao. El local de Villa Devoto centraliza las ventas de esta edición limitada.

La pastelera Maru Botana ofrece en las sucursales de Maru Botana Dulce y Salado una versión de un kilo por $46.000. Los clientes eligen entre el estilo tradicional con frutos secos o la variante con chocolate tanto en el relleno como en la cobertura externa. Estas piezas acompañan la oferta habitual de tortas y delicatessen de la marca.

La unidad de 750 gramos de la colección El Cascanueces tiene un costo de 56.000 pesos en el barrio de Villa Devoto (Fuente: Betular Pâtisserie)

El chef italiano Donato De Santis comercializa su panettone en los seis locales de Cucina Paradiso. El peso es de 750 gramos y su costo llega a $29.900. Esta versión busca el sabor original europeo con una masa muy esponjosa. El producto mantiene un equilibrio de frutos secos y evita las mezclas disruptivas.

El restaurante Casa Sáenz, bajo la dirección de la cocinera Ximena Sáenz, dispone de tres variedades únicas para este periodo. Las opciones incluyen: una masa con pistacho y frutos secos, otra de chocolate con dátiles y una tercera de chocolate blanco con frambuesas y naranja confitada. El peso de cada unidad es de 750 gramos y el valor de venta se fijó en $45.000.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Emiliano Pettovello.