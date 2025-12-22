Los tres rasgos de personalidad que comparten las personas con ansiedad

La ansiedad no siempre se manifiesta a través de síntomas físicos evidentes como las taquicardias o la falta de sueño. En muchas ocasiones, este estado emocional se camufla detrás de comportamientos que la sociedad valora positivamente, tales como la eficiencia, la empatía o la responsabilidad. Sin embargo, cuando estas virtudes se llevan al extremo, pueden convertirse en el motor de un ciclo de estrés crónico.

La psicóloga Ángela Fernández identificó tres características comunes en quienes padecen ansiedad, señalando que estas cualidades no son defectos, sino tendencias que requieren una gestión consciente.

En una intervención difundida a través de su cuenta de TikTok, la especialista subraya que identificar estos patrones permite evitar que interfieran con el bienestar cotidiano.

El mantenimiento constante de altos niveles de preocupación o ansiedad es perjudicial para la salud del cerebro Canva

Uno de los pilares que sostiene la ansiedad es la autoexigencia elevada. Este rasgo suele presentarse en individuos que vincularon su valor personal al rendimiento y al éxito desde edades tempranas.

La necesidad de que todo salga perfecto genera un deseo constante de control que termina agotando al sistema nervioso.

Para contrarrestar esta presión, Fernández sugiere practicar la flexibilidad mental. Según la experta, entender que el error es una posibilidad inherente a cualquier proceso ayuda a que el cuerpo libere parte de la tensión acumulada por la búsqueda de una perfección inalcanzable.

Más allá del perfeccionismo, existen otros factores de la personalidad que actúan como catalizadores del malestar emocional. La psicóloga describe cómo ciertas estructuras de pensamiento mantienen activo el estado de alerta:

Una reactividad emocional alta : se refiere a sistemas nerviosos más sensibles que reaccionan con intensidad ante imprevistos cotidianos. La clave aquí es el descanso consciente y la autocompasión.

: se refiere a sistemas nerviosos más sensibles que reaccionan con intensidad ante imprevistos cotidianos. La clave aquí es el descanso consciente y la autocompasión. La dificultad para establecer fronteras : Es común en personas que priorizan el bienestar de los demás sobre el propio, lo que genera una sobrecarga emocional difícil de sostener.

: Es común en personas que priorizan el bienestar de los demás sobre el propio, lo que genera una sobrecarga emocional difícil de sostener. El neuroticismo: entendido como una sensibilidad profunda que requiere rutinas de calma, como la meditación, para regular el ánimo tras un contratiempo.

Respecto a quienes anteponen siempre las necesidades ajenas, la psicóloga es tajante sobre la importancia de aprender a decir que no. “Pasar a la acción y marcar fronteras no te hace egoísta, te hace coherente”, afirmó Ángela Fernández en su espacio de TikTok.

El impacto de los hábitos en la salud mental

El manejo de la ansiedad también requiere una mirada integral hacia el estilo de vida. Expertos en otras áreas coinciden en que la salud mental está estrechamente ligada a la disciplina física y biológica.

Por ejemplo, el especialista en longevidad de Harvard, David Sinclair, advierte que los beneficios de prácticas como el ayuno se pierden si no hay calidad nutricional. “No puedes comer papas fritas una vez al día y esperar vivir más años”, sostuvo Sinclair respecto a la importancia de la coherencia en los hábitos diarios.

En la misma línea, la gestión de la fatiga y el descanso se vuelve fundamental. Comprender que la ansiedad es una combinación de factores biológicos, rasgos de personalidad y conductas aprendidas permite a las personas dejar de luchar contra el síntoma y empezar a trabajar en las causas que lo alimentan.