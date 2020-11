El loro que canta temas de Led Zeppelin es furor en las redes sociales

En Brasil, un loro imita un famoso tema de Led Zeppelin. Crédito: Captura Youtube

Desde hace unos meses se conoció la historia de un loro cuyo dueño, al tocar con su guitarra "Stairway to Heaven" (Escalera al cielo) de Led Zeppelin, lo hace "cantar". El video se transformó rápidamente en viral y en la actualidad es furor en México, Estados Unidos y España.

En la secuencia se puede ver a un hombre que empieza a tocar los acordes de la famosa canción del grupo inglés. Al rato, un loro comienza a emitir sonidos, por momentos, con la afinación correcta. Asimismo, en pequeños fragmentos emula el mismo tono que el cantante de la banda, Robert Plant.

La mayoría de los usuarios comentaron con admiración la interpretación del animal. "Mi loro solo sabe gritar para pedirme comida", "Es el cantante más adorable del mundo", "Quiero 2", fueron solo algunos de los múltiples elogios.

"Stairway to Heaven" es uno de los grandes clásicos, no solo de la banda británica, si no también del rock en general. El tema fue compuesto entre Robert Plant y el guitarrista, Jimy Page, e incluido en Led Zeppelin IV. Un disco considerado como uno de los mejores de la banda para una buena parte de la prensa especializada y los fans.

La letra de la canción, a cargo de Plant, está inspirada en el libro "Magic Arts in Celtic Britain" de Lewis Spence. En el famoso tema aparece mencionada una mujer, cuya identidad se desconoce. A medida que avanzan las estrofas se menciona que está en su lecho del muerte, ella no cree lo que ve. Sin embargo, Dios le da una segunda oportunidad.

A Led Zeppelin le hicieron una demanda judicial en 2016 por supuesto plagio, debido a que "Escalera al cielo" tiene una introducción similar a "Taurus", una pieza instrumental lanzada tres años antes por el grupo Spirit. Sin embargo, el juicio fue desestimado en primera instancia y luego la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisarlo meses atrás.