El peso ideal según tu altura: recomendaciones para hombres y mujeres

El peso ideal representa una preocupación constante en la sociedad actual. Muchos individuos buscan determinar los kilos exactos según su estatura, aunque el concepto carece de un número universal aplicable a toda la población. Diversos factores como la genética, el estado de salud general, la masa muscular y el nivel de actividad física diaria inciden de manera directa en lo que la medicina considera un peso saludable. Los expertos sugieren un enfoque personalizado bajo la premisa de alcanzar el bienestar integral en lugar de fijar metas estéticas rígidas que ignoren la individualidad biológica de cada sujeto.

La determinación del peso saludable resulta más compleja que una simple medición de la estatura. Según el portal Tua Saude, la evaluación debe contemplar variables críticas como la retención de líquidos, el porcentaje de grasa corporal y la estructura muscular.

El método técnico más difundido para esta estimación es el Índice de Masa Corporal (IMC), herramienta matemática que divide el peso del individuo por el cuadrado de su altura.

Este indicador clasifica a las personas en rangos estandarizados para diagnosticar el estado físico general: un IMC inferior a 18.5 define el bajo peso, mientras que el rango entre 18.5 y 24.9 señala un peso normal. Por encima de esos valores, las categorías incluyen el sobrepeso, situado entre 25 y 29.9, y la obesidad, catalogada a partir de un valor de 30 o más.

El peso ideal tiene que ver con la altura, pero también por la masa muscular, el porcentaje de grasa corporal y otros factores individuales

La búsqueda del peso saludable demanda ajustes concretos en el estilo de vida. Los nutricionistas recomiendan acudir a una consulta profesional antes de iniciar cualquier plan alimenticio, dado que el diseño de una dieta balanceada acelera el metabolismo y controla la ansiedad. Estas medidas facilitan el proceso de pérdida de peso bajo supervisión médica constante.

La actividad física cotidiana complementa estos esfuerzos, ya que el ejercicio constante incrementa la quema de calorías y mejora la eficiencia metabólica del organismo. En situaciones donde el paciente presenta obesidad mórbida, los especialistas consideran estrategias adicionales, tales como la prescripción de medicamentos específicos o la cirugía bariátrica, siempre vinculadas a cambios radicales en las costumbres cotidianas para garantizar efectos duraderos en el tiempo.

Una dieta equilibrada y ejercicios diarios son factores claves para lograr un peso saludable

El desafío también alcanza a quienes se sitúan por debajo del peso ideal. En estos casos, el objetivo se desplaza hacia el desarrollo de masa muscular saludable mediante una dieta hipercalórica y nutritiva. Los profesionales sugieren la ingesta de alimentos ricos en proteínas, tales como huevos, queso, pollo y salmón, para favorecer el incremento de tejido magro. Una estrategia efectiva consiste en realizar comidas cada tres horas, lo cual ayuda a sostener un balance energético positivo. La clave reside siempre en la combinación equilibrada de una nutrición adecuada con rutinas regulares de ejercicio.

La salud no depende de una cifra aislada en la balanza, sino del funcionamiento armónico de todo el sistema corporal. Por ello, la orientación profesional actúa como el pilar fundamental en cualquier proceso de cambio, ya sea para reducir el porcentaje de grasa corporal, aumentar la masa muscular o mantener un equilibrio estable a largo plazo. La ciencia destaca que cada cuerpo responde de forma distinta a las exigencias externas, por lo cual los planes de salud deben ajustarse siempre a los parámetros particulares que cada persona presenta en su chequeo médico de rutina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA