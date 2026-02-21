Este es el peso ideal según tu altura

El portal de salud Tua Saude difundió un informe científico sobre los parámetros corporales y métodos de medición del peso ideal para la población adulta. Los datos técnicos establecen una relación directa entre la masa de los sujetos y su estatura física mediante fórmulas matemáticas de carácter internacional.

Cómo saber el peso ideal según tu altura

Si bien el peso ideal para cada persona depende de muchos factores, un simple cálculo permite averiguarla a partir de la edad, el sexo, la masa muscular y el porcentaje de grasa. La cifra de kilos recomendada no constituye un valor único para toda la población.

El índice de masa corporal resulta de la división del peso por el cuadrado de la altura Shutterstock

El índice de masa corporal (IMC) representa el método de mayor frecuencia para esta estimación. Los especialistas obtienen este valor tras la división de los kilos por el cuadrado de la medida en metros. El sitio Tua Saude indicó que “el cálculo debe ser personalizado y adaptado a las características individuales de cada persona”. Factores biológicos y el nivel de actividad física diaria modifican el resultado final de cada sujeto.

Bajo peso: IMC inferior a 18.5

Peso normal: IMC entre 18.5 y 24.9

Sobrepeso: IMC entre 25 y 29.9

Obesidad: IMC de 30 o más

Cómo influyen la composición corporal y el índice de masa corporal

La estructura del organismo determina la salud física más allá de un número simple en la balanza. La masa muscular eleva el peso total, pero favorece la condición física general de los hombres y las mujeres. El porcentaje de grasa corporal señala los niveles de tejido adiposo en el sistema. La retención de líquidos puede producir variaciones en el pesaje diario.

Cuántos pasos necesita dar una persona a diario para reducir la masa muscular

El nivel de actividad física constante influye en el desarrollo de estos tejidos. La genética individual también participa en la distribución de la masa en el cuerpo. El sistema de medición clasifica a las personas en rangos de salud específicos según los resultados numéricos.

Cómo equilibrar la masa muscular

El proceso para alcanzar una medida adecuada requiere supervisión de expertos en nutrición. Los profesionales diseñan planes alimenticios que consideran las necesidades de cada paciente de forma particular. Una dieta balanceada acelera el funcionamiento del metabolismo humano. La correcta nutrición disminuye los episodios de ansiedad durante el día.

La incorporación de rutinas de ejercicios permite la quema de calorías innecesarias para el organismo. El equilibrio demanda una constancia en los hábitos de vida. Los casos de obesidad mórbida demandan una atención médica integral y profunda. Los doctores evalúan el uso de medicamentos específicos en situaciones críticas de salud.

Los ocho ejercicios recomendados para la zona abdominal

La cirugía bariátrica constituye una opción para pacientes con riesgos severos. Estas intervenciones quirúrgicas exigen una modificación radical en la conducta cotidiana de los sujetos. El éxito de los procedimientos médicos depende de la constancia en el ejercicio físico y la alimentación posterior al quirófano. Los cambios duraderos aseguran la salud del corazón y el sistema respiratorio.

Las personas con bajo peso necesitan una estrategia enfocada en la ganancia de masa magra. La consulta con especialistas asegura un crecimiento corporal seguro y paulatino. El consumo de proteínas animales resulta fundamental en este proceso biológico. Alimentos como huevos, queso o pollo aportan los nutrientes necesarios para el sistema.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.