El pueblo italiano que busca argentinos: ofrece casas por 1 euro y está a solo una hora de Roma

Italia es uno de los países más envejecidos de Europa, con una edad promedio de los habitantes de 49 años. Esta crisis demográfica es más notoria en los pueblos, donde las oportunidades para los jóvenes no existen y solo se quedan los ancianos. Esto es lo que ocurre en Norma, una localidad a 70 kilómetros de Roma que, para no desaparecer, anunció el proyecto “Discover Norma”, por el que se ofrecen casas a 1 euro y facilidades para instalarse.

Este tipo de iniciativa es ideal si sos argentino y contás con la ciudadanía italiana. Norma presenta un paisaje montañoso y, además de estar cerca de la capital italiana, el mar también se encuentra a pocos kilómetros. Conocé las condiciones que solicita el municipio para que puedas convertirte en un futuro vecino.

El pueblo de Norma es considerado como la Pompeya de Lazio, por la conservación de su centro histórico romano (Fuente: Stefano Orlando)

Discover Norma

Norma es un pueblo de 3705 habitantes. Está al sur de Roma y el entorno que lo envuelve es montañoso y verde. Es conocida como la ciudad del olio italiano y se fundó en el 492 a.C., aunque la mayoría de sus casas pertenecen a la época medieval.

Con el fin de proteger el patrimonio edilicio que está deteriorado por la falta de personas que habitan sus casas, es que el intendente Andrea Dell’Olmo lanzó un programa para atraer a inversores que quieran hacerse cargo de estas viviendas. El precio de 1 euro es simbólico y es un objetivo de marketing para que las miradas se posicionen sobre esta pequeña localidad a la que muchos consideran un balcón natural.

Norma es considerada la Pompeya de Lazio, ya que en sus inmediaciones hay una ciudad abandonada del antiguo Imperio Romano, con murallas ciclópeas y restos de casas.

Si te interesa mudarte a Norma, es preciso que tengas en cuenta los siguientes aspectos:

La cesión del inmueble con el contrato de compraventa se realiza con la transacción de 1 euro.

El propietario debe presentar antes de la adquisición un proyecto de reforma habitacional que sea razonable y sostenible en un plazo de 6 meses.

que sea razonable y sostenible en un plazo de 6 meses. Los trabajos deben comenzar dentro de los 12 meses posteriores a la emisión del permiso de construcción y completarse en un plazo máximo de 3 años .

. Es obligatorio contratar una póliza de garantía bancaria o de seguros (entre 1000 y 5000 euros) que el municipio liberará únicamente una vez finalizada la obra.

El comprador es responsable de los costes reales de la reforma y de los honorarios notariales para la inscripción, transmisión y registro de la propiedad, estimados entre 3000 y 5000 euros.

El pueblo de Norma tiene casi 4000 habitantes y para salvar sus viviendas medievales incentiva la inversión a 1 euro (Fuente: XNick0510 )

Advertencias:

Antes de invertir en una vivienda, es necesario que conozcas la propiedad. Muchas de ellas están en muy mal estado y requieren un desembolso abultado de dinero para poder refaccionarlas acorde a las indicaciones municipales.

para poder refaccionarlas acorde a las indicaciones municipales. Al tratarse de un pueblo histórico, las casas de piedra pertenecen al patrimonio local y su trato y cuidado debe ser óptimo para que no pierda la esencia de Norma .

. Se estima que el gasto podría variar entre los 50.000 y los 150.000 euros, según Bleap.

euros, según Bleap. Si contás con la ciudadanía italiana por descendencia, debés tener la carta de identidad para notificar tu situación legal en el país y hacer los aportes fiscales correspondientes, al igual que acceder a los derechos que ofrece el Estado.