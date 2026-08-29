Para qué sirve el pequeño agujero del cortaúñas

El cortaúñas, también conocido como alicate, es un elemento fundamental de la higiene personal presente en la gran mayoría de los hogares. Sin embargo, su diseño alberga un detalle cuya utilidad práctica suele pasar desapercibida para la mayoría de las personas: un pequeño orificio situado en el extremo del mango.

Lejos de responder a una simple cuestión estética, este diminuto agujero cumple funciones clave relacionadas con el transporte y el almacenamiento de la herramienta. Su propósito primordial es permitir que el objeto se enganche a un llavero, una cadena o un mosquetón, transformándolo en un accesorio portable e ideal para llevar en viajes o mantener siempre a mano en el uso cotidiano. Esta versátil característica evita además que la pieza termine perdida en el fondo de mochilas o bolsos.

La función desconocida del orificio del cortaúñas (Foto: IA)

A su vez, este componente resulta un aliado estratégico en el orden del hogar. Al permitir que se cuelgue en un gancho dentro del baño, el botiquín o un neceser, evita extravíos recurrentes de este tipo de piezas pequeñas y facilita su rápido acceso.

Por fuera de su uso tradicional, el orificio presenta una faceta práctica menos difundida pero muy útil para tareas domésticas sencillas: sirve para doblar o moldear cables y alambres finos. Al introducir el filamento en el orificio y ejercer presión con la estructura metálica del cortaúñas, se consigue un pliegue preciso sin necesidad de recurrir a herramientas especializadas como un alicate de fuerza.

Este tipo de utensilios —cuya invención en 1875 buscó reemplazar métodos de corte menos precisos— suele sumar otros apéndices multifuncionales, tales como limas plegables para retoques de emergencia o pequeñas espátulas útiles para remover la suciedad debajo de las uñas, retirar cutículas, ajustar tornillos diminutos, abrir paquetes e incluso pelar cables o partir cáscaras de frutos secos.

Más allá de sus trucos de diseño, los especialistas remarcan que utilizar adecuadamente el cortaúñas es indispensable para la salud de las manos y los pies. Un estudio de la revista Physical Biology reveló que mantener un corte redondeado, o de bordes rectos y parabólicos, permite preservar el equilibrio en la tensión de crecimiento de la uña, reduciendo significativamente el riesgo de sufrir uñas encarnadas, deformaciones y otras complicaciones a largo plazo.