Iba en la ruta, vio algo que no pudo dejar pasar y cambió su vida para siempre: “¿Querés venir con nosotros?”

Hay decisiones que se toman en apenas unos segundos y terminan modificando una vida para siempre. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre llamado Eduardo Ramírez mientras circulaba por la Ruta Nacional 3, en Tierra del Fuego, y descubrió algo que le resultó imposible ignorar.

Al costado del camino había una perra abandonada. Junto a ella únicamente se veía un pequeño recipiente de comida que solo le alcanzaría para ese día. A su alrededor, no había ninguna persona cerca que pareciera estar acompañándola. El conductor redujo la velocidad, se detuvo y decidió acercarse. El momento quedó registrado en un video casero que, más de dos años después, volvió a hacerse viral.

“¿Quién te dejó acá? ¿Querés venir con nosotros?”, se escucha decirle mientras intenta ganarse la confianza del animal. Aquella pregunta terminó siendo el comienzo de una nueva historia. La perra aceptó acercarse y Eduardo decidió llevársela. Desde entonces, Lola —como posteriormente la nombró— nunca volvió a quedarse sola.

Tras ser rescatada, Lola comenzó una nueva vida junto a Eduardo (Foto: Instagram @edu.ramirez2025)

El video del rescate circuló mucho por las redes sociales y conmovió a miles de usuarios, que quisieron saber qué había ocurrido con el animal después de aquel encuentro. “Para los que preguntan por la protagonista del video que se hizo viral, ella es Lola. Hace más de dos años la vida nos cruzó en medio de la nada, tirada y olvidada al costado de la Ruta 3 en Tierra del Fuego”, recordó su dueño.

“Ese día no solo cambió su suerte, cambió la mía para siempre. Hoy, viendo este rincón de la red lleno de tanto cariño hacia ella, me llena el corazón de emoción. Rescatarla fue el comienzo de la mejor historia de amor, lealtad y verdadera abundancia”, remarcó. Además, en sus historias de Instagram compartió un video en el que se puede ver que Lola es sumamente cariñosa y apegada a él.

Así está hoy Lola, la perra rescatada en Tierra del Fuego

La historia de Lola también permitió concientizar a miles de personas sobre una de las formas más graves de desprotección animal: el abandono. En la Argentina, la Ley Nacional de Maltrato Animal (14.346) sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales. Ante una situación de este tipo, la denuncia puede realizarse en una comisaría, fiscalía o Unidad Fiscal de Investigación y Juicio (UFI) correspondiente al lugar donde ocurrió el hecho.