El ranking de los diez mejores vinos argentinos, elegidos por enólogos
Durante la 12.ª edición de The Winemakers, especialistas de 46 bodegas participaron de una degustación a ciegas para seleccionar las etiquetas más destacadas del país
- 3 minutos de lectura'
Argentina es reconocida internacionalmente por su producción vitivinícola. Sin embargo, frente a la amplia variedad de etiquetas disponibles en el mercado, elegir una botella puede convertirse en un desafío. En ese contexto, un grupo de enólogos y especialistas de la industria elaboró un ranking con los diez mejores vinos argentinos.
La selección se realizó durante la 12.ª edición de The Winemakers, un concurso organizado por Caminos del Vino que tiene la particularidad de que los propios profesionales del sector son los encargados de puntuar a ciegas los vinos elaborados por sus colegas. El encuentro tuvo lugar el viernes 23 de octubre en el Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, ubicado en Mendoza. Allí participaron representantes de 46 bodegas y 80 técnicos de la industria vitivinícola, quienes degustaron un total de 46 etiquetas, una por cada establecimiento participante.
Tras la evaluación, el primer puesto fue para Contiempo Malbec Reserva 2021, de Contiempo Wines, que alcanzó una puntuación de 93,88 puntos. El vino proviene de uvas cultivadas en Vista Flores, Tunuyán, y Gualtallary, Tupungato, dos zonas reconocidas del Valle de Uco mendocino.
El ranking quedó conformado por las siguientes etiquetas:
- Contiempo Malbec Reserva 2021 – Contiempo Wines (93,88 puntos). Elaborado con uvas provenientes de Vista Flores, en Tunuyán, y Gualtallary, en Tupungato, ambas localidades del Valle de Uco, Mendoza.
- Aluvia Cabernet Franc 2023 – Doña Paula (93,76 puntos). Este Cabernet Franc proviene de Gualtallary, en Tupungato, una de las zonas vitivinícolas del Valle de Uco.
- La Isabel Estate Malbec 2023 – Huentala Wines (93,48 puntos). Producido en Alto Gualtallary, Tupungato, Mendoza.
- Gran Reserva Malbec 2022 – Corazón del Sol (93,47 puntos). Elaborado en Los Chacayes, Valle de Uco.
- Alae 2021 – Las Perdices (93,38 puntos). Procedente de Agrelo, en Luján de Cuyo, Mendoza.
- Colombo Malbec Gualtallary 2021 – Colombo Estate (93,21 puntos). Un Malbec elaborado con uvas de Gualtallary, en el Valle de Uco mendocino.
- Initium Gran Malbec 2020 – Moor Barrio (93,12 puntos). Su origen se encuentra en El Peral, Tupungato, dentro de la región del Valle de Uco.
- Cab Five 2021 – Piattelli (93,05 puntos). Elaborado en Animaná, Cafayate, Salta, es un blend compuesto por Cabernet Sauvignon (61%), Cabernet Franc (15%), Merlot (14%), Malbec (8%) y Ancellotta (2%). Fue el único vino salteño que ingresó entre los diez primeros.
- Lui 20 Aniversario Blend de Tintas 2022 – Bodega Lui (93,03 puntos). Combina uvas provenientes de Gualtallary, Altamira y Los Chacayes, en Mendoza. Su composición incluye Cabernet Sauvignon (40%), Cabernet Franc (30%) y Malbec (30%).
- Particular Malbec 2024 – Bianchi (92,89 puntos). Elaborado en Las Paredes, San Rafael, Mendoza.
- 1
- 2
Su Salta natal, una antigua receta y “el disfrute de lo simple” detrás de las empanadas que recomiendan de boca en boca
- 3
Operación Tronador: la mayor movilización naval argentina, el plan de ataque a Chile, la base secreta Frutilla y las visitas de Palito y Monzón
- 4
Berta Lamas, madre de 10 hijos: “Cuando tenía solo dos me sentía mucho más agobiada que con cuatro”