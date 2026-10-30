El ranking de los diez mejores vinos argentinos, elegidos por enólogos

Argentina es reconocida internacionalmente por su producción vitivinícola. Sin embargo, frente a la amplia variedad de etiquetas disponibles en el mercado, elegir una botella puede convertirse en un desafío. En ese contexto, un grupo de enólogos y especialistas de la industria elaboró un ranking con los diez mejores vinos argentinos.

La selección se realizó durante la 12.ª edición de The Winemakers, un concurso organizado por Caminos del Vino que tiene la particularidad de que los propios profesionales del sector son los encargados de puntuar a ciegas los vinos elaborados por sus colegas. El encuentro tuvo lugar el viernes 23 de octubre en el Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, ubicado en Mendoza. Allí participaron representantes de 46 bodegas y 80 técnicos de la industria vitivinícola, quienes degustaron un total de 46 etiquetas, una por cada establecimiento participante.

Contiempo Malbec Reserva 2021 se llevó el primer lugar en el ranking (Foto: Instagram @the_winemakers)

Tras la evaluación, el primer puesto fue para Contiempo Malbec Reserva 2021, de Contiempo Wines, que alcanzó una puntuación de 93,88 puntos. El vino proviene de uvas cultivadas en Vista Flores, Tunuyán, y Gualtallary, Tupungato, dos zonas reconocidas del Valle de Uco mendocino.

Aluvia Cabernet Franc 2023 se quedó con el segundo puesto (Foto: Instagram @the_winemakers)

El ranking quedó conformado por las siguientes etiquetas: