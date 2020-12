El reto visual que pocos pueden resolver: ¿dónde está el mapache?

En el interior de esta nota, un dibujo de este simpático animal está escondido entre mamíferos mayores Crédito: Pinterest

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 18:34

A lo largo de este 2020, usuarios de las redes sociales se toparon con desafíos visuales de distinta dificultad. Mientras que algunos resultan muy fáciles de resolver, otros requieren un mayor nivel de atención.

En esta ocasión, les proponemos un reto visual cuya dificultad es alta. ¿Qué tenés que hacer? Encontrar al mapache entre todas las cebras.

¿Están preparados? A continuación, la imagen que te pondrá a prueba.

Un mapache se esconde entre todas estas cebra. ¿Te animás a encontrarlo? Crédito: Cienradios

La resolución del desafío visual del mapache escondido entre las cebras

El procyon es un género de mamíferos carnívoros de la familia Procyonidae popularmente conocidos como mapaches u osos lavadores. Este animal, oriundo del continente americano, es el protagonista del desafío visual de hoy.

Las rayas negras en el cuerpo blanco de las cebras hacen el perfecto camuflaje para este animal que tiene esos mismos colores. Esta dificultad es la que hace de este reto visual uno de los más difíciles de resolver.

¿Ya lo encontraste? ¿Aún no? Si no lo hiciste, no importa, dada la dificultad de este desafío no existe un límite de tiempo estipulado para resolverlo: algunas personas lo harán rápidamente y otras, no tanto.

Si preferís seguir poniéndote a prueba podés hacerlo. Si no, solo tenés que deslizar para encontrar la resolución marcada con un círculo rojo.

¿Habías logrado encontrarlo? ¿En cuánto tiempo lo hiciste? Crédito: Cienradios