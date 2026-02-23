Efemérides del 23 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este lunes incluyen el el cumpleaños n°99 de Mirtha Legrand, entre otros eventos asociados a la fecha
Las efemérides del 23 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que Mirtha Legrand cumple 99 años.
Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida por su nombre artístico o por su apodo La chiqui, nació junto a su melliza Silvia “Goldy” Legrand, el 23 de febrero de 1927 en la localidad santafesina de Villa Cañás, a 180 kilómetros de Rosario. Fue protagonista en películas como La Patota y Con Gusto a Rabia. De esa forma, se volvió uno de los rostros emblemáticos de la llamada “edad de oro” del cine argentino.
Luego, en 1968, comenzó el programa Almorzando con Mirtha Legrand. Este formato rompió todos los récords de la televisión argentina al emitirse hasta la actualidad y la convirtió en una de las personalidades más reconocidas de la pantalla chica, lugar de privilegio que ocupa hasta el día de hoy, cuando sus tradicionales almuerzos y cenas se volvieron una marca propia. Por su carrera en televisión, Mirtha tiene un impresionante número de premios Martín Fierro, el galardón más prestigioso de la televisión argentina. En septiembre de 2025, recibió el Martín Fierro a la Leyenda de la TV y reveló tener 42 estatuillas en total, incluyendo ediciones de Oro, Platino y Brillantes.
- 1807 – Nace el escritor, periodista y político argentino Florencio Varela.
- 1821 – Muere el poeta británico John Keats.
- 1904 – Nace el cineasta británico Terence Fisher.
- 1907 – Nace el exfutbolista argentino Roberto Cherro.
- 1920 – Nace la escritora y traductora argentina Aurora Bernárdez. Fue heredera y albacea literaria de Julio Cortázar.
- 1927 – Nace la actriz y conductora de televisión argentina Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Legrand.
- 1927 – Nace la actriz argentina Silvia Legrand.
- 1936 – Nace el actor argentino Federico Luppi.
- 1940 – Nace el actor estadounidense Peter Fonda.
- 1962 – Muere el político argentino Crisólogo Larralde.
- 1965 – Muere el actor, cómico y cineasta británico Stan Laurel. Fue miembro del dúo El Gordo y el Flaco.
- 1967 – Muere el actor y cómico argentino José Pablo “Pepe” Arias.
- 1975 – Nace la actriz argentina Paola Barrientos.
- 1978 – Nace el cantante y rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente. Fue miembro de Calle 13.
- 1983 – Nace la actriz británica Emily Blunt.
- 1992 – Nace el futbolista brasileño Casemiro.
- 1994 – Nace la actriz estadounidense Dakota Fanning.
- 2002 – Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) secuestran a la política colombiana Íngrid Betancourt.
- Se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio.
- Se celebra el Día del Tambero en la Argentina.
