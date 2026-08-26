El dulce de higo es uno de esos clásicos de la cocina casera que pasó de generación en generación. Su sabor intenso y su textura suave lo convierten en una preparación ideal para acompañar quesos, tostadas, postres o simplemente disfrutar solo como una conserva artesanal.

El dulce de higo es ideal para acompañar quesos, tostadas y postres (Fuente: Pexels)

Aunque la receta parece sencilla, lograr un buen resultado requiere prestar atención a algunos detalles. La elección de los higos, el tiempo de cocción y el equilibrio entre el azúcar y la fruta son aspectos que influyen directamente en el producto final.

La buena noticia es que no se necesitan ingredientes difíciles de conseguir ni utensilios especiales. Con paciencia y siguiendo algunos consejos, es posible elaborar un dulce de higo con un resultado muy similar al de las recetas tradicionales.

A continuación, explicamos cuál es el secreto para hacer un dulce de higo y que salga bien:

1 Elegir higos en su punto justo

El primer paso consiste en seleccionar frutas frescas, firmes y maduras, pero sin que estén demasiado blandas.

Los higos excesivamente maduros tienden a deshacerse durante la cocción, mientras que los muy verdes pueden aportar un sabor menos dulce y una textura más dura.

2 Lavar bien la fruta y conservar el cabito

Antes de comenzar la preparación, los higos deben lavarse cuidadosamente para eliminar cualquier resto de tierra o impurezas.

Muchas recetas tradicionales recomiendan dejar el pequeño cabito, ya que ayuda a que la fruta mantenga mejor su forma durante la cocción.

3 Respetar la proporción entre fruta y azúcar

Uno de los aspectos más importantes es la cantidad de azúcar utilizada.

Aunque existen variantes según el gusto personal, una proporción equilibrada permite conservar mejor el dulce y lograr una textura adecuada sin que el sabor resulte excesivamente empalagoso.

El dulce de higo requiere una cocción lenta Xu Suhui - XinHua

Algunas recetas también incorporan unas gotas de jugo de limón para aportar un leve toque de acidez y favorecer la conservación.

4 Cocinar a fuego bajo

La paciencia es una de las claves de esta preparación.

Los higos deben cocinarse lentamente para que absorban el almíbar de manera uniforme y mantengan su forma. Una cocción demasiado intensa puede romper la fruta o hacer que el azúcar se caramelice antes de tiempo.

Durante el proceso conviene mover la olla suavemente, evitando revolver en exceso para no dañar los higos.

5 Controlar el punto del almíbar

El dulce estará listo cuando el almíbar adquiera una consistencia ligeramente espesa y brillante.

Es importante recordar que continuará espesándose una vez que se enfríe, por lo que no conviene prolongar demasiado la cocción para evitar que quede excesivamente denso.

6 Envasar correctamente

Una vez finalizada la preparación, el dulce debe colocarse en frascos de vidrio previamente esterilizados.

Este paso ayuda a prolongar su conservación y permite disfrutar de la preparación durante varias semanas o incluso meses si se almacena en un lugar fresco y seco.

Cómo disfrutar el dulce de higo

El dulce de higo puede servirse de muchas maneras. Una de las combinaciones más tradicionales es acompañarlo con queso fresco o queso semiduro, aunque también resulta ideal para untar sobre pan, tostadas, rellenar tartas, decorar postres o acompañar helados.

Su sabor intenso también combina muy bien con yogures naturales y distintas preparaciones de pastelería casera.

El dulce de higo puede acopañarse con queso fresco o queso semiduro 123RF

Un clásico que nunca pierde vigencia

Preparar dulce de higo en casa es una forma de aprovechar la fruta de estación y mantener viva una tradición culinaria que forma parte de muchas cocinas argentinas. Con ingredientes simples y una cocción paciente, es posible obtener una conserva llena de sabor y aroma.

Más allá de la receta, este tipo de elaboraciones conserva el encanto de la cocina artesanal, donde el tiempo y los pequeños detalles hacen la diferencia. El resultado es un dulce casero que puede disfrutarse en cualquier momento del año y que, como tantas recetas tradicionales, sigue encontrando un lugar en la mesa familiar.