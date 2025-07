Los beneficios curativos del higo que no sabías

El higo es una fruta disponible en la Argentina y muy consumida, ya sea directa del árbol o más bien en forma de mermelada y seca. Su sabor dulce y particular hace que sea una de las preferidas durante su temporada. Además de sus características conocidas, los beneficios curativos para el organismo la hacen única. Enterate cómo puede contribuir a tu bienestar físico.

El higo sirve como un buen reemplazo del azúcar procesada y su textura particular con semillas masticables y crujientes la diferencian de otras frutas. Su contenido nutricional abarca un amplio abanico de propiedades, ya que es rica en proteínas, carbohidratos, fibra, agua, magnesio, hierro, potasio y calcio.

El higo es considerado una de las frutas más antiguas del mundo y sus propiedades benéficas van desde el control del azúcar en sangre hasta el combate del estreñimiento (Fuente: Pexels)

Beneficios curativos del higo

En un estudio científico que se publicó en la revista Nutrients, expertos en bioquímica y nutrición hallaron una sorprendente variedad de contribuciones que el higo puede hacer en nuestro cuerpo. Enterate de cuáles y conocé cómo podrías adquirirlo en tu dieta diaria.

Impide el envejecimiento:

En la investigación Phytochemical Composition and Health Benefits of Figs (Fresh and Dried), los expertos explicaron que esta fruta (tanto fresca como seca), aporta fibra dietética, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos como flavonoides, ácidos fenólicos, carotenoides y tocoferoles (antioxidantes). Esto evita los radicales libres que a menudo deterioran la membrana celular. Gracias a ello, se favorece la regeneración, protección de desgaste y reduce la inflamación crónica.

Salud digestiva:

La fibra soluble e insoluble que posee, promueve la regularidad intestinal y combate el estreñimiento. Esto es especialmente útil en personas con síndrome de intestino irritable y el tipo de estreñimiento IBS‑C. Su mucílago natural favorece la movilidad gastrointestinal y puede proteger contra el cáncer de colon.

Cuida la salud cardiovascular:

Estudios en animales y pruebas in vitro mostraron que extractos de higo pueden bajar la presión arterial y mejorar el perfil lipídico -aumento de HDL (colesterol bueno) y descenso de colesterol total y triglicéridos-. Aunque los estudios en humanos son todavía limitados y algunos arrojaron resultados mixtos.

Los antioxidantes que componen el higo protegen a las células de los radicales libres y evitan un envejecimiento acelerado (Fuente: Pexels)

Controla el azúcar en sangre:

Las hojas de higo y su fruto contienen ácido abscísico, que ayuda a estabilizar la glucemia e incrementar sensibilidad a la insulina. Pese a que tienen azúcares naturales, su fibra retrasa la absorción y ayuda a regular la glicemia.

Fortalece los huesos:

Aporta calcio, potasio y otros minerales que fortifican los huesos y pueden prevenir la osteoporosis. Además, inhibe osteoclastos, es decir, el frenando la pérdida ósea.

Mejora la piel y el cabello:

Su contenido en hierro favorece la resistencia capilar. Además, sus antioxidantes y carotenoides protegen la piel. De esta forma se evita la aparición de arrugas y mejora la dermatitis. Incluso las cremas con extracto de higo superaron a la hidrocortisona para tratar atopia.

Potencial anticancerígeno:

En ensayos in vitro y en animales, los compuestos del higo (hojas, latex, frutos) mostraron capacidad para inhibir tumores en colon, mama, cuello uterino y pulmón. Si bien esto es prometedor, se necesitan ensayos clínicos en humanos.

Beneficios nutricionales del higo

Tips para el consumo responsable del higo

Incorporarlo regularmente puede elevar la calidad nutricional de tu dieta. Ante cualquier duda, consultá a tu médico o nutricionista de confianza .

. En ciertos casos hay que moderarlos, en particular si se sufre de colitis, alergia al látex/bétulas, o si estás en tratamiento con anticoagulantes (por su contenido en vitamina K).

El consumo excesivo (especialmente en forma seca) puede causar diarrea o molestias digestivas.

o molestias digestivas. Las personas con alto riesgo de cálculos renales oxaláticos deben consumirlos con precaución, ya que contienen oxalatos.