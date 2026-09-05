El sencillo truco casero para que las papas fritas queden crocantes por fuera y tiernas por dentro

Hay pocos acompañamientos tan irresistibles como unas buenas papas fritas: doradas, crocantes por fuera y tiernas por dentro. Sin embargo, conseguir esa textura en casa puede ser más difícil de lo que parece. La elección de la papa, la cantidad de aceite y la temperatura de cocción son algunos de los factores que pueden hacer la diferencia, aunque existe un truco sencillo que puede ayudar a lograr el resultado esperado.

Las papas fritas perfectas tienen que quedar doradas y crujientes en el exterior, pero conservar una textura tierna en el centro. Para conseguirlo, no alcanza solamente con cortar las papas y sumergirlas en aceite caliente. También es importante prestar atención al tipo de papa que se utiliza y a algunos pasos previos a la fritura, además de evitar que las tiras queden amontonadas durante la cocción.

El truco de sumergir en agua fría las papas fritas

Uno de los trucos clave consiste en dejar las papas cortadas en agua fría durante 30 minutos antes de freírlas. Así lo recomienda Paulina Cocina en su blog, donde explica distintos consejos para conseguir papas las mejores papas fritas.

Las papas cortadas se deben dejar reposar en agua fría durante 30 minutos

El remojo ayuda a retirar parte del almidón de la superficie de las papas. Después de dejarlas en agua fría, es fundamental escurrirlas y secarlas completamente con papel de cocina o un repasador limpio. Este paso no solo contribuye a conseguir una mejor textura, sino que también evita que el agua entre en contacto con el aceite caliente y provoque salpicaduras.

Para obtener un buen resultado también conviene elegir una papa fresca y firme. En cuanto al aceite, lo recomendable es utilizar uno neutro, como el de girasol, y emplear una cantidad abundante. Las papas deben quedar completamente sumergidas y tener espacio suficiente para cocinarse de manera pareja. Una olla alta y amplia puede ser una buena opción para evitar salpicaduras y trabajar con mayor comodidad.

La receta para hacer papas fritas crocantes

Ingredientes:

Papas

Aceite de girasol

Agua

Sal

El remojo en agua fría es uno de los trucos para conseguir papas más crocantes Bernardita Dodds

Paso a paso:

Cortar y remojar las papas : Pelar las papas y cortarlas en tiras de tamaño similar. Colocarlas en un recipiente con agua fría y llevarlas a la heladera durante 30 minutos.

: Pelar las papas y cortarlas en tiras de tamaño similar. Colocarlas en un recipiente con agua fría y llevarlas a la heladera durante 30 minutos. Secarlas bien : Pasado ese tiempo, escurrir las papas y secarlas por completo. No deben quedar restos de agua antes de colocarlas en el aceite.

: Pasado ese tiempo, escurrir las papas y secarlas por completo. No deben quedar restos de agua antes de colocarlas en el aceite. Calentar el aceite : Colocar abundante aceite en una olla alta y calentarlo. Cuando esté listo, bajar un poco el fuego antes de incorporar las papas.

: Colocar abundante aceite en una olla alta y calentarlo. Cuando esté listo, bajar un poco el fuego antes de incorporar las papas. Hacer la primera fritura : Freír las papas hasta que estén cocidas, pero sin que lleguen a dorarse. Retirarlas y colocarlas sobre papel de cocina, separadas para que no se encimen.

: Freír las papas hasta que estén cocidas, pero sin que lleguen a dorarse. Retirarlas y colocarlas sobre papel de cocina, separadas para que no se encimen. Dejarlas enfriar : Esperar hasta que las papas estén completamente frías antes de realizar la segunda fritura. También se pueden llevar a la heladera para acelerar este proceso.

: Esperar hasta que las papas estén completamente frías antes de realizar la segunda fritura. También se pueden llevar a la heladera para acelerar este proceso. Hacer la segunda fritura : Volver a colocar las papas en el aceite caliente y freírlas hasta que estén doradas y crocantes. Retirarlas antes de que se pasen de cocción.

: Volver a colocar las papas en el aceite caliente y freírlas hasta que estén doradas y crocantes. Retirarlas antes de que se pasen de cocción. Salar y servir: Dejarlas reposar unos cinco minutos, agregar sal y servirlas calientes.

Con estos simples pasos, unas papas caseras pueden quedar tan crocantes como las de restaurante. El remojo en agua fría y la doble fritura son dos claves para conseguir una superficie dorada y crujiente sin perder la textura tierna del interior.