El taller mecánico que se convirtió en una galería de decoración y hoy es una joya escondida en pleno Palermo

María llegó temprano, pero encontrar donde estacionar en el barrio de Palermo no es tarea sencilla. Una vuelta, tal vez otras dos y hasta tres son necesarias para encontrar un espacio donde dejar el vehículo. Finalmente, ve a lo lejos un lugar. Pone las balizas, se aproxima lentamente y en un par de maniobras estaciona su camioneta. Ya son las 11 y el movimiento se siente. Pero detrás de la misteriosa puerta de hierro de la calle Gorriti 4865, las sensaciones son completamente diferentes. Al entrar, una tranquilidad acompañada de una extraña curiosidad sumerge a cualquiera en su intensa vegetación. A lo lejos, la música ambienta un lugar alejado del trajín del mediodía y el aroma a café genera más dudas. Las plantas sugieren un vivero, pero tras caminar varios pasos sobre el antiguo riel de una dresina, Paul French Gallery muestra su verdadera cara.

Una cafetería, una tienda de plantas, una bodega mendocina y una casa de té conviven en el mismo espacio mientras que detrás está la madre de todas ellas. La idea del célebre interiorista Pablo Chiappori apareció en 2010 y con el tiempo se convirtió en una propuesta para todos los gustos. Quien quiera tomar un café y pasar desapercibido, encuentra su espacio; lo mismo para los amantes del té o el vino. Pero para aquellos que buscan equipar una casa y tener todo listo en menos de 48 horas, la galería también es su lugar ideal.

El lugar alberga varios rincones más allá del local de decoración

“La historia nace en 2010 en una búsqueda de los dueños que querían un local de decoración. Tenían la necesidad de armar una propuesta nueva y fue Pablo Chiappori quien vio este portón en Gorriti y sintió la necesidad de mirar a través de la mirilla”, relató María Cosentino, directora comercial de Paul French Gallery en diálogo con LA NACION.

El lugar estaba casi en ruinas. Años atrás habían funcionado allí una bodega de aceite, una joyería y relojería y finalmente un taller mecánico. Además, funcionó como una pequeña vivienda para que los dueños del comercio de turno tuvieran donde dormir. Cualquiera que esté metido en el negocio de la decoración sabe que tener una vidriera es algo fundamental para captar la atención de nuevos clientes; pero este espacio en Palermo no tenía esas características. Sin embargo, Chiappori y sus socios quisieron ir para adelante, adquirirlo como sea y convertirlo en su sueño. “Le dijeron que estaba loco, que iba a ser un fracaso, pero Pablo tiene esa magia de tener esa lectura, para decir ‘este es mi lugar’ y ponerse a trabajar”, narró Cosentino.

Casir dos Santos, una bodega mendocina que llegó a tierras palermitanas de la mano de Paul French Gallery

Las obras, el surgimiento de Paul French Gallery y un inesperado reconocimiento

La Ciudad de Buenos Aires es muy ruidosa. Y cuando la gente afirma que “nunca duerme” es porque realmente no lo hace. El barrio de Palermo es un polo gastronómico y está lleno de propuestas para todo el día: interesantes cafeterías, extravagantes restaurantes, hoteles, bares y boliches. Movimiento asegurado las 24 horas. Pero dentro de esta galería, el tiempo parece ir de una manera distinta. Con un café en la mano, María Cosentino mira para atrás y le cuenta a LA NACION como de a poco, el lugar se convirtió en lo que es hoy.

Dentro de Paul French Gallery hay artículos para equipar una casa completa

Comenzó con la obsesión de Chiappori y una extraña convivencia: durante el año que duraron las primeras obras, los dueños anteriores vivían en la propiedad. Pero luego, cuando la galería abrió, de a poco tomó forma y se convirtió en una experiencia única. Hoy, varios negocios -elegidos cuidadosamente para mantener la estética del lugar- ofrecen alternativas para todos. En cuanto a la casa de decoración, se destaca por ser 100% de producción local.

“Todo lo que se ve está desarrollado y producido en Argentina. Tenemos un equipo de producto y otro de muebles que incluso trabajan con comunidades indígenas de Salta para capacitar a mujeres que tejen nuestros productos. Somos una empresa 100% argentina de 20 personas y con un depósito a dos cuadras. Si un cliente viene y ve un living que le gusta y se lo quiere llevar, lo puede hacer en el momento”, explicó Cosentino.

La oferta es muy variada y hay elementos para todos los gustos

Pero Paul French Gallery no se limitó a un negocio escondido en Palermo sino que fue por más. En la actualidad tienen una sucursal en Mendoza y otra en Uruguay, orientada al “concepto de casa de playa”, llamada Paul Beach House. El trabajo de tantos años dio sus frutos. Esfuerzo, el boca a boca, jazz en vivo y una propuesta fuera de lo común le valieron al equipo directivo ganar un inesperado reconocimiento en los Estados Unidos.

Luego de que un grupo de expertos seleccione al mejor local de decoración de cada país, se nuclearon los 36 ganadores en un evento en Chicago llamado The Inspired Home. Allí, se otorgan otros tres premios y, para sorpresa de muchos, la galería de Gorriti ganó el más esperado: al mejor local del mundo. “Se me caían las lágrimas. Ellos sabían mucho sobre Paul; hablaban del pasillo, del packaging. Yo estaba desbordada y emocionada. No hay propuesta como esta y hay mucha gente detrás”, concluyó.

María Cosentino, directora comercial de Paul French Gallery, posó con los dos premios obtenidos: mejor local de Argentina y mejor local de todo el mundo

Ahora, Paul French Gallery enfrenta un nuevo desafío: seguir superándose. El galardón se mantiene vigente y el recuerdo nadie lo quita. Mientras que estrellas nacionales e internacionales eligen su patio para tomar un café sin ser vistos, los clientes y “amigos de la casa” pueden encontrar los muebles perfectos para decorar sus espacios, comprar un regalo, inspirarse o disfrutar de una jornada tranquila. Entre mesas y lámparas, los atiende Margarita -quien trabaja allí hace más de cinco años- y les ofrece un café, un vino o un té.

Paul French Gallery, una “joya” en el corazón de Palermo

Desde la entrada, poco se sabe qué hay dentro del local

Las plantas sugieren que se trata de un vivero

Dentro del espacio, hay un local de venta de plantas

Tealosophy, una de las propuestas dentro de la galería para los amantes del té

