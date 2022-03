“Me sentí muy fea durante toda mi estadía en la Argentina”: la historia detrás del tuit viral que expone los estándares de belleza

Catalina Singer es una astróloga argentina que emigró en 2013 a España y visita su país natal esporádicamente para visitar a su familia y amigos. El martes de la semana pasada regresó a Barcelona, donde está radicada actualmente, después de una estadía de un mes, y tuvo una reflexión en Twitter que se hizo viral.

“Me sentí muy fea durante toda mi estadía en Argentina, volví y se me pasó. Siento que los estándares estéticos allá son la dictadura”, escribió la cordobesa de 39 años el jueves pasado. Desde entonces, su publicación cosechó más de 5000 retuits y 70.000 likes, una repercusión que la tomó por sorpresa, tal como aseguró en dialogo con LA NACION. También recibió comentarios de todo tipo y, sin buscarlo, instaló un fuerte debate sobre los estándares de belleza que rigen en la Argentina.

"Me sentí muy fea", el tuit de Catalina que se hizo viral (Foto: Twitter)

“Fue un tuit muy al pasar para mí. Como decir ‘vengo, tuiteo algo y me olvido’, pero se ve que tuvo repercusión porque hay un tema de fondo ahí, que son los estándares estéticos en Argentina, que siguen siendo fuertes -por eso la comparación con la dictadura-, y que siguen siendo crueles”, asegura la astróloga.

“Una chica que me dijo que tenía una amiga que vivía afuera que no se dio cuenta de que era gorda hasta que se fue a vivir a Argentina. Hay un alto nivel de gordofobia, estamos segundos en el ránking de países con más trastornos alimenticios”, argumenta.

Catalina sostiene que su reflexión no estaba inspirada en esos tópicos específicamente, sino más bien en otras cuestiones que le pasan a sus 39 años, ligadas al envejecimiento. “Es un valor mantenerse joven, linda y flaca. Me parece bastante contradictorio con todo lo que vamos avanzando en conciencia y en derechos en cuanto al feminismo, pero por otro lado seguimos dándole valor a estar linda”, explica.

Las repercusiones del tuit de Catalina Singer (Foto: Twitter)

Lo que experimentó en su última estadía en la Argentina es que eso que no le preocupa cuando recorre las calles de Barcelona, acá sí le importa. “Me di cuenta estando en la Argentina que eso me importaba, en reflejo de esa presión, que sentía a nivel general. Es algo muy sutil que no podés definir muy bien, pero está. Después, cuando volví a España, me relajé, no me importó. Es más relajado acá, por los menos en los círculos que me muevo”, asegura Catalina.

Si bien durante el mes en su país natal nadie le dijo ningún comentario hiriente, ni se lo hizo sentir directamente, lo que sí experimentó Catalina fue la sensación de que la estética era importante. “Fue como poner el valor en eso de nuevo”, explica y opina que en la Argentina hay una falta de educación en materia de opinar sobre las selecciones estéticas o el cuerpo de los demás. “Además hay un trato desigual entre mujeres y hombres. Sigue estando, por lo menos a mi edad, eso de que si sos hombre y tenés canas, sos sexy, pero si sos mujer y las tenés sos descuidada o tenés que estar espléndida. Tenés que compensar, maquillarte de alguna forma para disimular esa vejez”, dice.

Para Catalina, no obstante, hay esperanza en el futuro porque ve que las nuevas generaciones “traen otra cabeza al respecto, otra mentalidad”. Sin embargo aclara que no es un trabajo individual y que tiene que haber políticas al respecto. “En definitiva, lo que hay detrás para mí es patriarcado. Creo que en países donde las oportunidades son más equitativas, hay una visión más equitativa entre hombres y mujeres, y los valores están puestos en otro lado. No solo tiene que ver con educación, sino también con los derechos y las oportunidades”, sostiene.

Y aclara: “No es una crítica a individuos o a las mujeres argentinas, ni a los hombres, es una mirada crítica de la sociedad. Y comparativa, porque podemos ser mejor que eso y vivir más felices. Que los jóvenes no tengan esta presión y que las mujeres puedan envejecer en paz”.