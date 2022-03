Tiene 14 años, dejó el club por no poder pagar la cuota y un gesto de sus compañeros se volvió viral

Una vez más, las redes sociales ponen en evidencia emocionantes historias de vida las cuales, gracias a la solidaridad de la gente, pueden cambiar rotundamente. Este es el caso de un adolescente que, conmovido por un mensaje de WhastApp, dejó al descubierto la realidad de un amigo. “Hoy un compañero mandó esto, lloren conmigo”, anticipó el usuario @eli_nvalido en Twitter. Acto seguido, compartió un extenso texto que él y los demás chicos del equipo de la 7ma división del Club Everton de La Plata recibieron en sus celulares.

“Quería despedirme de todos. No queríamos esto con ni yo ni mis papás pero siempre entendí que si no se puede, no se puede. No tengo la suerte que tienen ustedes, mis padres se rompen el alma para darnos las cosas. Y aunque el fútbol es algo que todos saben que yo amo, ya no se puede porque es muy caro. Por ahí cuando sea más grande y trabaje, vuelva y los vea”, decía parte del mensaje que envió uno de los jugadores del club platense al grupo de WhatsApp del equipo.

Esta fue la forma que eligió para comunicarle a sus compañeros que debía dejar de asistir a los entrenamientos por la situación económica de su familia, algo que hasta ese momento era desconocido para los demás.

Se despidió del club y su mensaje se viralizó (Foto captura @eli_nvalido)

Las palabras que utilizó este joven apasionado por el fútbol para trasmitir su gran dolor, caló profundo en su compañero, que no dudó en segundo y compartió la captura del chat en su cuenta de Twitter. A los pocos minutos, los usuarios reaccionaron y se vieron interpelados por la situación. De forma espontánea, se generó un mismo sentimiento: querer ayudar. Rápidamente se inició una colecta para que el adolescente pueda continuar en el club.

Sin embargo, inmediatamente se hicieron presente las autoridades del Club Everton. El presidente de la institución, Marcelo Fortes, quien indicó en redes sociales que el adolescente sería becado con el beneficio de no tener que abonar la cuota del club.

El club tiene un sistema de becas (Foto captura Instagram @evertonlaplataoficial)

En diálogo con LA NACION, el directo explicó que está vigente un plan de apoyo para aquellos chicos que se encuentren en una situación vulnerable: “En el club tenemos un sistema de becas que se solicita a través de una planilla, donde se expresa que el deportista no puede pagar la cuota por una situación económica y desde entonces se anula la posibilidad de pago de esa persona, por lo que se deja asentado que es un becado”.

Asimismo, señaló que además de cumplirse una actividad deportiva en este club barrial situado en 7 y 629 de la ciudad platense, también se realiza una labor social con la que se busca conocer la realidad de los jóvenes. Por ello, se vio sorprendido por la viralización y remarcó el manejo que tiene la institución en estos casos, ya que son muchos los chicos que están becados debido a la situación vulnerable que algunos atraviesan.

La repercusión llenó de felicidad a los adolescentes (Foto captura Twitter @eli_nvalido)

El compañerismo y la buena voluntad del adolescente que escribió el tuit superó los 123 mil ‘Me gusta’. “Estoy demasiado feliz por la cantidad de gente que quiere ayudar”, comentó como respuesta en el hilo del tuit. LA NACION intentó comunicarse con él y con su amigo pero, hasta el momento, no obtuvo respuesta.