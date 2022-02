Diseñó un póster de su banda favorita y meses después lo encontró exhibido en un museo

Cuando Serena Barri se sentó en su computadora nunca imaginó que su trabajo terminaría exhibido en un museo nacional. Lo que empezó como un hobby se transformó en una noticia que la tomó por sorpresa cuando, de pura casualidad, encontró su trabajo impreso en una historia de Instagram. Fanática del rock nacional,19 años logró -sin querer- que uno de sus diseños llegue a manos del Museo Histórico Nacional para una muestra de musical. Su alegría, el agradecimiento y la felicidad de ser protagonista de un evento cultural en la Ciudad de Buenos Aires.

Oriunda de Villa Ballester y estudiante de Historia en la Universidad de Buenos Aires, consideró - e intentó durante un tiempo- el diseño gráfico como un posible destino profesional. Sin embargo, tal como le ocurre a varios artistas, tener que forzar sus bocetos al trajín del trabajo diario no es una idea que seduzca demasiado. “Prefiero que me salga a mí primero a que me lo pidan. Me perseguiría para que quede bien, me estaría forzando para superar al otro póster cuando yo no tengo una gran cantidad de conocimientos. Prefiero que aparezca la idea y hacerlo”, le aseguró al diario LA NACIÓN.

Por eso, opta tenerlo como hobby. Cuando la facultad se lo permite y encuentra un rato libre, empieza a dibujar o a aventurarse a un diseño un poco más elaborado; detrás de la computadora, con el mouse y Adobe Photoshop. “No quiero quemarme las ideas con el laburo, siempre voy aprendiendo y no lo voy a dejar pero me gusta que quede como hobby”, explicó.

Dentro de sus diseños, también confeccionó un póster ficticio de la presentación de Génesis en un concierto de 1974 Tumblr: @serebrito

Dentro de sus trabajos, se destacan sobre todo aquellos que involucran a la música. Tiempo atrás, después de una charla con su papá, investigó la discografía de un emblema del rock argentino: Sumo. “Mi viejo me comentó que le gustaba y me re gustó, me volví bastante fanática, escuché todos los discos, me compré CDs y hasta se convirtió en mi banda favorita nacional”, reconoció. La agrupación liderada por Luca Prodan tiene en su repertorio temas que se quedaron en la memoria de miles de fanáticos y que aún al día de hoy -años después de su separación- son casi tan escuchados como a fines de los ‘80.

Con una canción de Sumo de fondo, Serena empezó a diseñar lo que -inicialmente- iba a ser el dibujo para una remera que nunca mandó a hacer. “Me gustó y dije ‘esto va a quedar muy bueno si lo convierto en póster’”, recordó. Sin dudarlo, abrió su programa de edición de cabecera y lo editó como si pareciera uno diseñado e impreso en 1988. “Lo publiqué en mi cuenta de Tumblr sin esperar nada y me olvidé”, recordó.

El póster de Sumo, reconoce su autora, tiene tres errores: el micrófono de Luca Prodan en la imagen principal, un sector del codo dentro de la misma imagen y un contorno que se olvidó de borrar en la imagen izquierda Tumblr: @serebrito

El tiempo pasó y efectivamente el póster quedó en el archivo. Y, mientras que Barri continuó con su dibujo, del otro lado la imagen de Prodan con micrófono en mano, cautivó a los responsables del Museo Histórico Nacional.

Una tarde de febrero, seis meses después de la publicación en redes, Serena encontró su diseño en una de las redes sociales del museo. “Por casualidad me enteré de la muestra que hacían y me metí en su Instagram para ver si tenían algo para saber más. Miré las historias y vi que algo me llamó la atención. Dije ‘no puede ser’. Era el póster que yo había hecho”, relató.

Sin buscarlo, logró su primera exhibición. El equipo encargado de la curaduría de la muestra se topó con la imagen en Google y decidieron sumarla a una sección que simula ser la habitación de un adolescente en los ‘80.

“El cuarto tiene una curaduría distinta. Se buscó la lógica de recrear un cuarto adolescente de los ‘80 y se buscaron pósters y fotos que parecieran ser de la época. Lo usamos de ambientación, quisimos poner fotocopias de pósters de la época y quedó ahí. Está muy bueno”, reconoció Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional, al ser consultado LA NACIÓN.

Junto a la ventana, debajo del cartel que reza "Avenida Juramento" se encuentra el póster Museo Histórico Nacional

Si se observa el póster, impreso en gran tamaño, se destaca en una esquina inferior el usuario de Serena en Tumblr. La muestra cuenta también con la valija con la que Luca Prodan llegó a la Argentina, su guitarra y mucho más material histórico del rock nacional. Para los interesados, la exhibición estará en el Museo hasta el 31 de mayo y la entrada es gratuita. En cuanto a horarios, el edificio ubicado en la calle Defensa al 1600 se encuentra abierto de miércoles a domingos de 11 a 19 y los viernes hasta las 22.