Chester, el tierno perro que intenta jugar con una estatua Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 20:17

Un tierno video capturó la atención de muchos usuarios en las redes sociales en las últimas horas, especialmente de los amantes de las mascotas. Las imágenes que se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales mostraron a un perro que intentaba jugar con quien pensaba que era un hombre.

El adorable perro se llama Chester y es un springer spaniel inglés de 10 años. Según contó su dueña, que filmó el video que luego recorrió internet, al canino le encanta jugar a dejar la pelota para que luego se la alcancen.

Y con el objetivo de llevar adelante el encantador juego, Chester colocó una pelota amarilla de tenis a los pies de lo que creía era una persona con quien jugar. Sin embargo, se trataba de la estatua de un pescador en el en el puerto de Watchet, Somerset.

Lo que llamó la atención entre los usuarios no fue solo la incansable intención del perro por jugar, sino también su paciencia, al esperar durante un largo rato a que la estatua le lance la pelota para luego poder ir a buscarla.

Al no suceder lo esperado por Chester, el perro intenta de distintas maneras que la estatua le alcance la pelota. Recorre el lugar, toma la pelota, la coloca en otro lado. El can no parece entender por qué "ese señor", la estatua sentada, no se mueve y pone una y otra vez la pelota a sus pies probando suerte, como si sus buenos modales fueran a convencer al pescador para que juegue. Igualmente, el springer spaniel inglés nunca pierde su característica simpatía.

Su dueña Debby Taylor, de 54 años, de Crewe, Cheshire, enternecida por la situación, logró filmar el momento en que el perro llegó a esperar durante más de un minuto a que la estatua le lanzara la pelota.