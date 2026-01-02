Aire acondicionado: la función poco conocida que conviene usar durante la ola de calor

Durante el verano, el aire acondicionado aparece como un pilar fundamental para combatir el calor extremo. Sin embargo, su potencial va más allá de la mera expulsión de aire frío. En jornadas donde la humedad se suma a las altas temperaturas, comprender y utilizar adecuadamente las funciones de este electrodoméstico es crucial para garantizar un ambiente verdaderamente confortable y saludable en el hogar.

Uno de los recursos más valiosos, y a menudo subestimado, es el “modo seco” o “dry”, una característica esencial disponible en la mayoría de los equipos. Este modo, activable desde el control remoto, tiene una misión específica y poderosa: deshumidificar el ambiente. Esto implica retirar el exceso de humedad del aire, un factor clave que intensifica la sensación térmica y contribuye a la condensación, haciendo que el calor se sienta mucho más sofocante.

Al reducir la humedad, el “modo seco” permite que el aire fresco del equipo se perciba con mayor eficacia, optimizando el proceso de enfriamiento y mejorando significativamente el confort térmico, lo cual es fundamental en días de calor extremo.

La función del aire que mejora el confort y reduce el consumo Freepik

Los beneficios de este modo van más allá de la pura sensación de frescura. Al eliminar la humedad, también contribuye a un entorno más higiénico. Un ambiente menos húmedo dificulta la proliferación de partículas que pueden desencadenar enfermedades respiratorias y, un aspecto no menor, desalienta la aparición de plagas como las cucarachas, que prefieren los espacios húmedos.

Durante las agobiantes jornadas de calor de diciembre y enero, donde las personas acuden constantemente a estos artefactos, la activación de esta función se vuelve una herramienta indispensable para mejorar la calidad del aire y el bienestar general. Por ello se recomienda a los usuarios familiarizarse con el manual de instrucciones de su equipo para localizar y activar este modo, transformando así la experiencia de combatir el calor.

Además de conocer las funciones avanzadas, la eficiencia y el correcto funcionamiento del aire acondicionado en épocas de uso intensivo dependen en gran medida de un mantenimiento adecuado. Un equipo en óptimas condiciones no solo enfría mejor, sino que también consume menos energía y prolonga su vida útil. Sobre este punto, un especialista viral, el electricista Gastón (@fase.com.ar), compartió en su cuenta de TikTok valiosas recomendaciones para abordar los inconvenientes más comunes, garantizando la funcionalidad del aparato.

Lo que recomiendan los técnicos para usar el aire acondicionado durante la ola de calor

Si el aire acondicionado no enfría como debería, el primer paso, según Gastón, es verificar la tensión eléctrica con un tester. Esta simple comprobación puede revelar un problema básico de suministro. Otro aspecto fundamental es la limpieza regular de los filtros, una tarea que a menudo se pasa por alto pero que es vital para la funcionalidad del aparato. El procedimiento es sencillo: se deben retirar los filtros, ubicados en la tapa frontal del equipo, y lavarlos.

Sobre eso, Gastón enfatiza la importancia de hacerlo con un chorro de agua fría, evitando el uso de hidrolavadoras, cepillos o esponjas, ya que estos pueden dañar la estructura del filtro. “No lo forzás y no se abre el poro de la rejilla”, explicó el experto, asegurando que la suciedad se desprenderá fácilmente y solo restará secarlos antes de reubicarlos.

Un problema más complejo, pero frecuente, es la pérdida de gas refrigerante, que reduce drásticamente la capacidad de enfriamiento del equipo. En estos casos, el electricista es categórico: es indispensable contactar a un profesional. Resulta que intentar una solución “casera” para este tipo de fallas no solo es ineficaz, sino que puede ser peligroso y agravar la situación.

Finalmente, Gastón subrayó la importancia de los capacitores, componentes esenciales para que el aire acondicionado logre emitir el frío al interior de la casa. Si estos fallan, la primera medida de seguridad es desenchufar el equipo de la corriente eléctrica y, luego, se debe inspeccionar el motor. Al igual que con la pérdida de gas, se recomienda encarecidamente llamar a un especialista para evitar riesgos y asegurar una reparación adecuada, garantizando así que el aparato cumpla su función correctamente durante los días más calurosos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA