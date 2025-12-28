Estaba por casarse, pero en el salón que alquilaron aparecieron unos invitados inesperados que le cambiaron la vida

La noche previa a su boda, Chloe Hayden visitó el lugar de la celebración sin imaginar que su gran día incluiría una inesperada misión de rescate. La aparición de cuatro pequeños gatitos abandonados transformó su jornada de amor en una conmovedora historia, que compartió en redes sociales y emocionó a toda su audiencia.

La actriz australiana, conocida por su papel de la serie Heartbreak High de Netflix, publicó un reel en su cuenta de Instagram para contar cómo fue la situación. “Es el aniversario nuestros gatitos. Si necesitaba una prueba más de que mi vida es un cuento de hadas de Disney, hace un año, el día de nuestra boda, encontramos cuatro gatitos callejeros abandonados debajo del lugar donde se celebraba la ceremonia. Obviamente, todos se vinieron a casa con nosotros”, contó la artista ante la atenta mirada de sus 382 mil seguidores.

Los cuatro gatitos se encontraban en un espacio debajo de la casa (Foto: @chloeshayden)

Todo comenzó cuando una dama de honor, Gem, divisó un gatito bajo la casa donde era el festejo. “Era diminuto, aterrorizado, y nos propusimos como misión absoluta hacernos amigos de él”, compartió Chloe a The Dodo. La atención de la novia viró de los preparativos a la búsqueda del felino.

Los intentos de atraerlo fueron en vano. A la mañana siguiente, el grupo regresó con atún para atraerlos. Chloe, decidida a ayudar, relató: “Toda la mañana de la boda, me tomaba descansos del peinado, maquillaje y vestirme para ir y acostarme debajo del granero”. Pese a su dedicación, el gatito desapareció antes de la ceremonia, pero la preocupación de la novia persistió.

Tras varios intentos fallidos, dejaron comida y regresaron al día siguiente, pero la encontraron intacta. Revisaron el lugar sin éxito. Al marcharse, Chloe sintió un impulso. “Decidí caminar una vez más, rezando: ‘Dios, sé que es una petición tonta. Pero, ¿no sería el final más perfecto para el cuento de hadas más perfecto regresar a casa con un gatito callejero?’”, comentó.

Chloe logró acercarse a los gatitos tras varios intentos fallidos (Foto: @chloeshayden)

Su plegaria fue escuchada: “A pesar de no haberlos visto durante dos días, cuatro bebés estaban sentados en la lata de atún, devorándola”. La novia había encontrado no solo al gatito original, sino a otros tres, y estaba resuelta a salvarlos. El hambre que tenían los pequeños les permitió a los recién casados acercarse. “Creo que tenían tanta hambre que ni siquiera nos notaron”, dijo entre risas.

La pareja rescató a los cuatro. Tras confirmar que no había una gata madre, Chloe se los llevó. Este encuentro fortuito, coincidente con su boda, llegó también en un momento de duelo personal por la pérdida de su conejito, Posie. De esta manera, la llegada de los felinos comenzó a sanar su corazón.

Los gatitos sanaron el corazón de Chloe (Foto: @chloeshayden)

Dos gatitos, Woolbrook (por el lugar de la boda) y Freja (inspirado en tradición nórdica), se quedaron con Chloe y su esposo. Los dos restantes, Lilo y Stitch, fueron adoptados por los padres de la novia. Un año después, todos prosperaron: Woolbrook y Freja conviven con su hermana canina Beatrix, mientras Lilo y Stitch reciben visitas regulares de la mujer que les salvó la vida.

La suma de cuatro miembros peludos a su familia fue inesperada, pero Chloe no lo cambiaría por nada del mundo. “Nuestro hogar es un alboroto de patitas por todas partes, y mi corazón está muy, muy, muy lleno”, afirmó la actriz recién casada, compartiendo la alegría que estos pequeños trajeron a su vida.