Adentro o afuera, comedores convocantes en todosl los estilos

Les mostramos comedores de casas reales para tomar ideas de cómo hacerlos más cómodos, cálidos o bien darles una cuota de elegancia inteligente.
En esta época de días más largos, tenemos la ilusión de reunirnos más seguido. Lo bueno es que esto recién empieza, y estamos con todas las de ganar para lograrlo. Veamos algunas ideas para activar el centro energético de la casa en verano.
Fines prácticos y estéticos
Los arquitectos Eduardo y Jorge Mazzinghi diseñaron esta casa de Chapadmalal para sus padres en dos volúmenes paralelos conectados por un patio. La idea es que, cuando vienen solos, puedan usar uno de ellos en forma independiente del que contiene los dormitorios, los baños y el estar destinados a sus hijos y nietos.
Diseño al día
El coqueto comedor diario que la decoradora Sol Larrosaideó para su casa resuelve las necesidades cotidianas con un diseño exigente.
Nobleza sin tiempo
Cuando hablamos con Irene Berni, al frente de la hostería florentina Val di Rose, nos contó que ella se crió en esta misma casa, que había sido originalmente de sus abuelos. Al ambientarla, quiso recrear esa atmósfera serena, agreste y sobria, “muy toscana”.
Los muebles, reciclados por ellos mismos, aparecieron recorriendo remates y mercatini de toda la provincia. Algunos, como el armario de la vajilla o el enorme mesón de madera, provienen del área de servicios del palacio histórico de Monte Catini. “Tienen un gran significado, mucha gente ha trabajado en esos muebles por décadas”, aseguran.
Espíritu joven
Seguimos en Italia, pero esta vez en una casa antiquísima, reformada y ambientada por el estudio argentino Pondal-Malenchini. Veamos cómo resolvieron el comedor. En lugar de poner una mesa, hicieron una súper barra, porque en primavera y verano se come bajo la pérgola mañana, mediodía, tarde y noche. Su tapa es depietra serena, la misma que en la Toscana se emplea para hacer las calles, el primer basamento de los edificios y los escalones de las fuentes. “Usamos los materiales por ser locales y lo que la gente domina. Para mí, fue algo raro y único, un desafío personal. Ningún mármol hubiera tenido la misma gracia”, comparte Malenchini.
En conexión
Al tratarse de una planta compacta, en la reforma fue necesario airearla o “esponjarla”, en palabras de las arquitectas Ana Rascovsky e Irene Joselevich, de estudio Planta. Entonces, incorporaron patios interiores, además de abrir ventanas y lucarnas donde fuera posible.
Bajando la altura del techo se rediseñó la vieja lucarna con disposición horizontal y líneas finas y elegantes.
En la terraza
“Queríamos que este nivel diera la sensación de vacaciones, en contraste con la elegancia de las áreas sociales de abajo. Usamos textiles, trenzados, cañas, fibras naturales... Como si fuera un hotel en Bali”, nos dijo la interiorista Rosa Benedit sobre su trabajo en un piso donde la sofisticación convive con frescos contrastes.
Adentro y afuera
Sonia Bustamante, artífice de la tienda de muebles y objetos 7-27 Home Collection en el Mercado de Maschwitz, cumplió su sueño de vivir en el Delta, sobre el río. Y después de conseguir el loto, se abocó hacer una casa soñada.
A partir de septiembre, en lo de Sonia, los días se pasan bajo la pérgola. La estructura, las lámparas y los muebles son todos de hierro: una mano de pintura al año los preserva de la humedad isleña.
Cuando los días se ponen frescos, se come adentro, pero con vista al río. En ambos casos, una elegancia relajada y protectora.
Sofisticación de verano
“El arte es central en mis trabajos. Para este proyecto, elegí obras de fibras naturales, algo que habla del lugar y que es un guiño al verano, pero de una forma más original”, nos dijo la diseñadora de interiores Joanne Cattarossi al referirse a este particular ambiente de una casa de Manantiales que ambientó íntegramente.
Todas las cortinas son de lino (Joanne Cattarossi); como son largas y pesadas, durante la construcción reforzaron los muros donde irían los anclajes de los barrales.
