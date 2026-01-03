Adentro o afuera, comedores convocantes en todosl los estilos

En esta época de días más largos, tenemos la ilusión de reunirnos más seguido. Lo bueno es que esto recién empieza, y estamos con todas las de ganar para lograrlo. Veamos algunas ideas para activar el centro energético de la casa en verano.

Fines prácticos y estéticos

Los arquitectos Eduardo y Jorge Mazzinghi diseñaron esta casa de Chapadmalal para sus padres en dos volúmenes paralelos conectados por un patio. La idea es que, cuando vienen solos, puedan usar uno de ellos en forma independiente del que contiene los dormitorios, los baños y el estar destinados a sus hijos y nietos.

Amoblamiento de madera en bastones laqueados color verde musgo, diseño del estudio Mazzinghi-Sánchez. Rodeando la mesa, las icónicas sillas Mar del Plata Pompi Gutnisky

Vista del espacio integrado desde el living, con fofá de tres cuerpos con funda gris con almohadones de terciopelo (Good Luck Casa). Pompi Gutnisky

Diseño al día

El coqueto comedor diario que la decoradora Sol Larrosaideó para su casa resuelve las necesidades cotidianas con un diseño exigente.

Un vajillero (Harturo) sostiene una lámpara y objetos en blanco y negro (todos Sol Larrosa). La lámpara de techo es un modelo de La Feliz intervenido por ella. Mesa de madera (Sol Larrosa) y sillas mixtas (La Feliz). Cuadro (Polonia) JONATHAN REICCHOLZ

Nobleza sin tiempo

Cuando hablamos con Irene Berni, al frente de la hostería florentina Val di Rose, nos contó que ella se crió en esta misma casa, que había sido originalmente de sus abuelos. Al ambientarla, quiso recrear esa atmósfera serena, agreste y sobria, “muy toscana”.

Una mesa de madera vintage, sillas de distinto modelo pero mismo estilo y un cielo rado transparente. Gentileza Familia Berni

Los muebles, reciclados por ellos mismos, aparecieron recorriendo remates y mercatini de toda la provincia. Algunos, como el armario de la vajilla o el enorme mesón de madera, provienen del área de servicios del palacio histórico de Monte Catini. “Tienen un gran significado, mucha gente ha trabajado en esos muebles por décadas”, aseguran.

La mesa era parte del área de servicio de uno de los grandes palacios en Florencia. "HAce un tiempo encontramos una foto antigua de señoras planchando en esta misma mesa, donde cada día desayunamos" Gentileza Familia Berni

Espíritu joven

Seguimos en Italia, pero esta vez en una casa antiquísima, reformada y ambientada por el estudio argentino Pondal-Malenchini. Veamos cómo resolvieron el comedor. En lugar de poner una mesa, hicieron una súper barra, porque en primavera y verano se come bajo la pérgola mañana, mediodía, tarde y noche. Su tapa es depietra serena, la misma que en la Toscana se emplea para hacer las calles, el primer basamento de los edificios y los escalones de las fuentes. “Usamos los materiales por ser locales y lo que la gente domina. Para mí, fue algo raro y único, un desafío personal. Ningún mármol hubiera tenido la misma gracia”, comparte Malenchini.

“El vainilla de la pared es un color local, y decidí ir por esa gama, pero en un amarillo bien luminoso y vital. Intervenir un espacio antiguo no significa tener un espíritu viejo” Nicola Neri

Acá está la famosa pérgola, conectada con la cocina. Se entiende perfectamente su uso intensivo. Nicola Neri

En conexión

Al tratarse de una planta compacta, en la reforma fue necesario airearla o “esponjarla”, en palabras de las arquitectas Ana Rascovsky e Irene Joselevich, de estudio Planta. Entonces, incorporaron patios interiores, además de abrir ventanas y lucarnas donde fuera posible.

Sillas ‘CAB’, de Mario Bellini (Cassina) y obra de Luis Tomasello Santiago Ciuffo

Bajando la altura del techo se rediseñó la vieja lucarna con disposición horizontal y líneas finas y elegantes.

Mesa extensible en ébano del sublime diseñador danés Helge Vestergaard-Jensen Santiago Ciuffo

En la terraza

“Queríamos que este nivel diera la sensación de vacaciones, en contraste con la elegancia de las áreas sociales de abajo. Usamos textiles, trenzados, cañas, fibras naturales... Como si fuera un hotel en Bali”, nos dijo la interiorista Rosa Benedit sobre su trabajo en un piso donde la sofisticación convive con frescos contrastes.

Para los almuerzos a resguardo del viento, se equipó el interior con una mesa de comedor, sillas de teca modelo ‘Navi’ (Coin Vert) y dúo de colgantes metálicos con pantalla de algodón natural (CápsulaLamp). Pompi Gutnisky

Adentro y afuera

Sonia Bustamante, artífice de la tienda de muebles y objetos 7-27 Home Collection en el Mercado de Maschwitz, cumplió su sueño de vivir en el Delta, sobre el río. Y después de conseguir el loto, se abocó hacer una casa soñada.

Junto a la casa, Sonia construyó una pérgola. La sombra espesa de la glicina da la sensación de estar en un claro del bosque. Santiago Ciuffo

A partir de septiembre, en lo de Sonia, los días se pasan bajo la pérgola. La estructura, las lámparas y los muebles son todos de hierro: una mano de pintura al año los preserva de la humedad isleña.

Luminarias tipo nido, mesas, sillas y sillones de hierro con colchonetas impermeables (todo de 7-27 Home Collection) Santiago Ciuffo

Cuando los días se ponen frescos, se come adentro, pero con vista al río. En ambos casos, una elegancia relajada y protectora.

Sillas tapizadas, mesa de pino tea, árbol de alambre, fanales de vidrio (ambos de 7-27 Home Collection) Santiago Ciuffo

Sofisticación de verano

“El arte es central en mis trabajos. Para este proyecto, elegí obras de fibras naturales, algo que habla del lugar y que es un guiño al verano, pero de una forma más original”, nos dijo la diseñadora de interiores Joanne Cattarossi al referirse a este particular ambiente de una casa de Manantiales que ambientó íntegramente.

La mesa fue un hallazgo vintage: perteneció a una fábrica de cerveza de Uruguay de principios del siglo XX. Lámpara de techo ‘Wireflow’ (Vibia). Daniela Mac Adden

Todas las cortinas son de lino (Joanne Cattarossi); como son largas y pesadas, durante la construcción reforzaron los muros donde irían los anclajes de los barrales.