El truco definitivo para que la sal fluya siempre y la humedad no vuelva a arruinar tu salero

Encontrar la sal endurecida al momento de cocinar es un problema común. Aunque se agite el salero, puede impedir que los cristales de sal salgan con normalidad y dificultar el control de la cantidad utilizada.

¿Por qué la sal se apelmaza con la humedad?

La principal causa es la humedad. La sal puede absorber agua presente en el ambiente, lo que favorece que sus cristales se adhieran entre sí y formen acumulaciones.

Por esta razón, el problema puede ser más frecuente en zonas húmedas o cuando el producto permanece cerca de lugares donde se genera vapor durante la preparación de alimentos.

De acuerdo con información divulgada por Sal Roca, el efecto puede ser más evidente en productos que no contienen agentes antiaglomerantes, entre ellos algunas sales naturales o con menor grado de refinación.

La sal de mesa se puede humedecer cuando permanece cerca de ambientes en los que se genere vapor Pixabay

Cómo guardar la sal para mantenerla suelta

El recipiente cumple un papel importante para proteger la sal de la humedad. Entre las opciones recomendadas se encuentran los envases de vidrio, cerámica esmaltada o metales resistentes a la oxidación.

También se pueden agregar algunos granos de arroz secos al recipiente. Según Sal Roca, una pequeña cantidad de arroz puede contribuir a absorber parte de la humedad, mientras que el tamaño de los granos permite que permanezcan dentro del salero sin dificultar demasiado la salida de la sal.

Agregarle al salero algunos granos de arroz puede ayudar a evitar que la sal se humedezca

Cómo eliminar los grumos de la sal

Si la sal ya se apelmazó, los grumos pueden romperse con una cuchara mediante golpes suaves. Cuando las acumulaciones son más compactas, también se puede utilizar un mortero o un procesador de alimentos para separar nuevamente los cristales.

La presencia de estos cristales por sí sola no significa que la sal deba desecharse. Sin embargo, si dentro del recipiente hay humedad visible, residuos, contaminación o insectos, lo recomendable es desechar el contenido y limpiar correctamente el envase antes de volver a utilizarlo.

Por Camila Paola Sánchez Fajardo