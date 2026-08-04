Saludar al entrar a un comercio: qué revela ese hábito, según la psicología

Entrar a un comercio y saludar con un simple “hola” o “buen día” suele asociarse con una cuestión de buena educación. Sin embargo, desde la psicología ese gesto cotidiano tiene un significado que va más allá de los modales. Para los especialistas, se trata de una forma de reconocer la presencia del otro y de establecer un primer vínculo, por más breve que sea, con quienes comparten ese mismo espacio.

Al ingresar a un local y dirigir un saludo al personal, la persona no solo cumple con una norma social. También transmite que advirtió que hay otras personas allí y que las considera parte de la interacción. Ese reconocimiento, aunque dure apenas unos segundos, transforma una situación que podría ser completamente impersonal en un intercambio entre individuos.

Diversas investigaciones sobre las interacciones cotidianas respaldan esta idea. Trabajos encabezados por la psicóloga Gillian Sandstrom demostraron que los contactos breves con desconocidos, como intercambiar unas palabras o simplemente saludarse, pueden favorecer el bienestar emocional. Según estos estudios, ese tipo de encuentros se relaciona con una mayor sensación de conexión social y con un mejor estado de ánimo, sin que sea necesaria una conversación extensa o profunda.

La psicología sostiene que saludar al entrar a un comercio es una forma de reconocer la presencia del otro (Foto: Freepik) Anna Bizon

En la misma línea, un estudio publicado en 2025 desarrolló el denominado stranger acknowledgment framework, un modelo que analiza cómo los gestos de reconocimiento entre personas que no se conocen, como mirar a los ojos, sonreír o saludar, favorecen el acercamiento social y aumentan las posibilidades de que la interacción sea positiva.

Los estudios vinculan los saludos breves con una mayor percepción de cercanía y respeto mutuo (Foto: Freepik)

Desde esta perspectiva, el saludo cumple una función que excede la cortesía. También ayuda a disminuir la sensación de anonimato que suele existir en los espacios públicos y genera una forma de validación mutua. Aunque se trate de un gesto sencillo, permite que las personas dejen de ser simples desconocidos que coinciden en un mismo lugar para convertirse, al menos por un instante, en participantes de una interacción compartida.

Por eso, quienes acostumbran a saludar al entrar a un local no necesariamente lo hacen únicamente por educación. También pueden estar poniendo en práctica, de forma espontánea, un comportamiento que fortalece la convivencia y reduce la distancia social. En definitiva, desde la psicología, un simple “hola” es una pequeña acción capaz de generar cercanía, transmitir respeto y recordar que, incluso en los intercambios más breves, el reconocimiento mutuo tiene un valor importante.