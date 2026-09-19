El truco infalible para limpiar las puertas de las duchas y dejarlas como nuevas

Tener una puerta de vidrio en las duchas de los baños es una tendencia que se volvió popular con el paso de los años. Sin embargo, a la hora de ocuparse del aseo en casa, para algunos, esta zona se ha vuelto en un problema, más allá de lo estético que pueda parecer.

Ante esto, entidades como Re-Bath, empresa dedicada a la remodelación de baños en Estados Unidos, brinda una serie de recomendaciones con las cuales se puede mantener la limpieza total de esta parte del baño y no dañar la estética que una puerta de vidrio puede otorgar en esta fundamental parte de los hogares.

La mampara en la ducha es una tendencia que cada vez está más presente en los baños modernos

Según esta organización, las tendencias actuales en duchas van desde lo ultramoderno hasta lo rústico y brindan una sensación de amplitud y claridad que a muchas personas suele gustarles. Sin embargo, remarcan que las manchas de jabón y de agua suelen ser el principal enemigo de estas puertas de vidrio.

¿Cómo limpiar las puertas de cristal de la ducha?

Re-Bath señaló que limpiar estas puertas no debería suponer un problema grande, pero enfatizó en que seguir los pasos que ellos recomiendan es una buena alternativa para no sufrir con el mantenimiento de estas divisiones.

Rocíar la superficie que desea limpiar, humectando la zona con el limpiador de su preferencia, luego dejar que el producto utilizado actúe correctamente sobre el cristal para disolver cualquier marca de jabón acumulado, frotar suavemente la zona a limpiar con una esponja o cepillo suave y por último enjuagar bien y secar con una toalla, es parte de los pasos que recalcan para, no solo mantener limpias las puertas, sino dar una sensación de brillo.

No se recomienda utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos en los vidrios

Por otra parte, comentó que lo mejor será no usar limpiadores abrasivos ni estropajos en las superficies del vidrio de la ducha, ya que, además de las marcas, puede rayar u opacar la división. Por su parte, comentan que usar cepillos suaves, esponjas y paños de microfibra son ideales para una limpieza más oportuna.

Recomiendan también, que usar productos especializados y formulados específicamente para eliminar residuos de jabón es la opción más idónea si quiere mantener en buen estado esta zona del baño. También es válido usar limpiadores multiusos o incluso, en algunos casos, un jabón lavavajillas puede ser una alternativa válida.

Los productos de limpieza naturales tampoco quedan descartados del todo. Solución de vinagre y agua, pasta de bicarbonato de sodio, jugo de limón o borato de sodio también funcionan para eliminar sarro, manchas o marcas que el agua va acumulando en estos pórticos de vidrio.

Por Juan Sebastián Cardona Bernal