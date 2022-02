El truco que nos demuestra por qué toda la vida usamos mal las cucharas de madera

El cuidado correcto de los utensilios de cocina tiene más complejidades de las que parecen. Un usuario de Twitter compartió su conocimiento en la red social y generó sorpresa por la utilidad de su consejo.

“Me acabo de enterar de que se supone que debo engrasar mis cucharas de madera. Nunca he engrasado una cuchara en mi vida. Este tipo de cosas son la razón por la que no quiero tener un auto”, bromeó el usuario @fillegrossiere. La publicación tiene más de 150.000 me gusta y cientos de comentarios sorprendidos por el consejo.

Resulta que para mantener tus cucharas en buenas condiciones debes recubrirlas con aceite mineral para evitar que la madera absorba agua, lo que eventualmente puede provocar que el utensilio se agriete o incluso se rompa. El aceite actúa como una barrera para el agua, lo que impide que penetre en la cuchara. El truco práctico también debe mantener la madera como nueva y evitará que el color se desvanezca. Con respecto a la frecuencia con la que debes hacer esto, se puede llevar a cabo diariamente, semanalmente o mensualmente.

Un tip para cuidar las cucharas de madera es pasarles aceite para mantener su utilidad

Una persona preguntó: “Ni siquiera sé cómo se supone que debes engrasar una cuchara. ¿Simplemente la sumergís en un aceite de oliva? ¿Con qué frecuencia? Además, ¿por qué necesitaba aprender esta información?”. Otra persona agregó: “Mientras finja que nunca vi esto, nunca será un problema”. Mientras que una tercera persona admitió: “Sabía sobre engrasar cuchillos, pero nunca había oído hablar de engrasar cucharas de madera”. Aunque desconocían este ritual, varios sintieron que frotar la madera no era “vital” para mantener la madera: “Tengo cucharas de madera literalmente de los años 40 que nunca he engrasado un solo día en mi vida y todavía funcionan perfectamente, así que siento que realmente no puede ser tan vital”.

“Si querés quitarle las manchas a las cucharas y el agua con jabón no es suficiente, se le puede echar sal y frótala con la mitad de un limón”, aseguró otro usuario. Y agregó: “Esta combinación no solo eliminará las manchas rebeldes, sino que mantendrá las cosas con un olor fresco. Enjuaga con agua fría y seca. Si luego de hacer esto siguen oliendo mal, podés crear una pasta de bicarbonato de sodio y agua, y frótala con la mitad de un limón. El bicarbonato de sodio es excelente para neutralizar los ácidos orgánicos. Otra alternativa es la de lijarla suavemente para quitar la capa que se encuentra perjudicada o sucia”.