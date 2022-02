“Se pegó un porrazo”: la fuerte caída de Denise Dumas en Masterchef Celebrity

Este miércoles, Denise Dumas protagonizó una fuerte caída en MasterChef Celebrity (Telefe) que hizo a todos estallar de risas a todos sus compañeros. La conductora ofreció su ayuda a un compañero que estaba muy feliz con sus planes de su matrimonio cuando ella intentó demostrar un talento oculto, pero terminó en el piso y con una posible lesión.

Durante la gala pasada, Joaquín Levinton, Catherine Fulop, Tomás Fonzi, Denise Dumas, Paulo Kablan y Malena Guinzburg, los mejores cocineros de la semana, tuvieron que armar un plato libre en el lapso de 60 minutos con ingredientes sacados de una suerte de almacén de barrio. Mientras tanto, los concursantes dialogaron sobre su vida y los proyectos a futuro, como fue el caso del periodista que se casará en las próximas semanas.

Llegado el momento de las rondas clásicas, el conductor de ciclo, Santiago del Moro se acercó hasta Kablan para hablar sobre la organización de la boda con su pareja Edith Garibotti y comenzó a armar una suerte de agenda en vivo para aprovechar el talento de los famosos que lo rodeaban. “Bueno, el 4 de marzo es la fecha de la boda… ¿Cuántos invitados?”, indagó el conductor al periodista para saber todos los detalles de la ceremonia. “150, ¿no? Para qué andar invitando. Donato, muy gentil, dijo que pone su restaurante”, aseveró Kablan.

La modelo intentó hacer el típico paso del reguetón, una de las propuestas para la boda de Kablan Captura de TV

Enseguida, el conductor comenzó a preguntarle al resto de los concursantes si tenían algo para aportar para la fiesta. “Escúchame, Joaquín, ¿podés ir con los Turf a tocar a la boda de Paulo?”, quiso saber. Sin mucho preámbulo, el músico reveló los términos y condiciones para poder estar presente en esa fecha especial para el periodista de policiales. “Sí, sería cuestión de arreglar el número nomás”, expresó.

La respuesta de Joaquín tomó por sorpresa a del Moro quien le pidió que lo hiciera gratis. “Yo, for free [gratis] no te doy ni un abrazo”, se excusó el líder de la banda. “¿Pero no podés venir solo, con una pista?”, volvió a preguntar el conductor. “Sí, por Paulo lo hago”, confesó finalmente el músico, un tanto más predispuesto a brindar su ayuda. “Es un crac. Gracias Joaquín, lo hacés gratis, de corazón”, interrumpió Kablan.

Una vez que tenía a la banda en el bolsillo, del Moro siguió indagando entre los participantes para saber cuál sería su aporte para la velada. Malena Guinzburg y Tomás Fonzi ofrecieron un espectáculo en vivo mientras que Catherine Fulop, tequeños para los invitados. Cuando llegó el turno de Denise Dumas, el conductor quiso saber qué podía aportar para la boda de Kablan.

La fuerte caída de Denise Dumas en MasterChef Celebrity 3

“Te bailo un reguetón. Soy bailarina”, dijo la modelo mientras hacía un paso típico del ritmo caribeño. “No, con eso no. ¿Vas con [Martín] Campi?”, interrumpió del Moro. Por lo que ella, muy emocionada, ofreció otra alternativa: “¿Y un adaggio?”. Acto seguido, se alejó de su espacio de la cocina e intentó hacer un giro propio de la danza, pero el paso le salió mal y terminó en el piso. “Perdón. No querés mi adaggio”, se excusó.

“Uhh, se cayó en serio. Se pegó un porrazo”, dijo Kablan. “Juro por dios que esto no estaba ensayado”, agregó Fonzi en medio de las risas. Finalmente, con todos los aportes en lista, el periodista reconoció el trabajo del conductor: “¡Qué gran organizador de eventos resultó Santiago!”.

Ya que su idea original no fue del agrado de los presentes, ella propuso un adaggio, pero le salió mal Captura de TV

“Me esguincé, me parece, chicos”, añadió Denise mientras se tambaleaba en su espacio de trabajo. En el momento de presentar su plato ante el jurado, la modelo contó que no la estaba pasando bien. “Mi tobillo está al doble de su tamaño. Mi adaggio fracasó rotundamente”, sintetizó.