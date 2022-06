El truco viral de una madre para comprarle ropa a su hijo cuando ella se va de viaje

En las redes sociales hay muchas historias que al leerlas parecen insólitas, pero son parte de la realidad. En este caso, un joven compartió un “truco” que lleva a cabo su madre para comprarle ropa cuando está de viaje.

“Mi vieja está de viaje y le pide a gente random que ve parecida a sus hijos que se pruebe la pilcha para usar de referencia. Amarla del verbo amar”, escribió Mateo (@Matax_97) junto a una serie de fotos en la que se muestra a gente probándose ropa.

El tuit llegó a 3700 retuits y más de 142 mil me gusta. Esto sumado a una gran cantidad de comentarios sorprendidos por la iniciativa de la mujer que parece no tener ningún tipo de pudor. Según lo que relató el joven, al final su mamá no le compró ninguna de las prendas, ya que no lo convenció con ninguna.

El tuit que rápidamente se volvió viral. Fuente: Twitter

“Mi mamá cuando le compra ropa a mi novio”, comentó una usuaria. “Yo he sido el modelo de muchas señoras para sus nietas”, escribió otra. Aunque la gran mayoría aplaudió la iniciativa de la mujer: “Yo quiero una mamá así”, “No la conozco y la quiero mucho”, “¿No me querrá adoptar? Yo cocino los domingos para todos”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

El truco viral de una abuela influencer para tener la ropa estirada sin planchar en 15 minutos

Si de ropa se trata, Babs Costello, una influencer estadounidense de 72 años, compartió un truco que se viralizó en las redes. “¿Aman planchar en un hermoso día soleado? Yo tampoco”, comenta la mujer al inicio del video subido a Instagram.

Las imágenes dejan ver que junto con el vestido tira unos cubitos de hielo en el electrodoméstico. Después de 15 minutos de secado, la mujer sacó la prenda y mostró que no tenía ni una arruga sin pasar por el proceso de planchado. Según las indicaciones, el proceso debe llevarse a cabo con cuatro o cinco cubos de hielo y las prendas deben permanecer en la secadora durante un período de tiempo entre 10 y 15 minutos.

El truco casero para tener la ropa estirada sin planchar

Actualmente la publicación supera los 50.000 likes y tiene más de 700 comentarios. La mayoría de ellos agradecieron a la abuela y comentaron sus propios tips para dejar la ropa en el mejor estado posible. “Babs, sinceramente estás cambiando nuestras vidas”, “Ok, pero necesito un link para comprar ese vestido” y “Amo a esta mujer y sus consejos”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el posteo.

Con más de 890.000 seguidores, la mujer de 72 años se presenta como “la mamá/abuela de Internet que no sabías que necesitabas”. “Vení por las recetas familiares, quedate por el consejo materno”, reza la tierna descripción de la cuenta.