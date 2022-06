Martita Fort se hizo un retoque en la cara y mostró el resultado en las redes sociales

Las redes sociales son el nexo entre las celebridades del espectáculo y los usuarios que siguen su perfil para ver las novedades en cuanto a su vida personal. En relación a ello, Martita Fort, hija de Ricardo Fort, encontró su espacio en la virtualidad para conectarse con los usuarios. En virtud de tener 859 mil seguidores, la influencer apeló al recurso de armar una historia de un cubo, donde ella abrió el juego para que le consulten inquietudes de su vida y después, elige qué responder y qué no para hacerlo visible al público.

Por lo general, este tipo de acciones revelan datos o noticias que los fans no están al tanto y una de ellas tuvo que ver con un cambio estético que se realizó Martita en los últimos días, que según ella le causaba inseguridad. La pregunta que sirvió como disparador del tema fue cuando una usuaria le consultó por su rutina de belleza facial y del otro lado de la pantalla, la empresaria respondió: “La verdad es que no me hago mucha skincare ni nada, pero la otra vez fui a un centro de estética que me dejó la nariz así. Siempre fue una inseguridad mía tremenda eso, pero ahora está perfectita”.

A su vez, ahondando en el tema, Fort escribió, en una imagen que aparece ella de fondo, un texto donde revela aún más detalles del cambio estético: “Me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y que no requiere reposo”.

La confesión de Martita Fort sobre un cambio estético en su rostro Foto: captura de pantalla

En la misma línea de la pregunta-respuesta, Martita fue consultada sobre su cuerpo y las constantes rutinas de ejercicios físicos que publica. “¿Cómo haces para tener pilas para hacer gimnasia? Me está costando eso”, soltó una follower que indicó que era de Comodoro Rivadavia. Sobre ello, aseguró: “No me quiero hacer mucho la ‘influencer fit’ porque empecé hace casi tres meses nada más. Pero cuando no tengo muchas ganas de ir, voy igual básicamente. Aunque no haya dormido o lo que sea, voy igual y después ahí, cuando ya activo, se me pasa”.

Luego, en un tono más distendido y bromista, contestó sobre si era estresante su vida como millonaria con una foto en una carrera de Fórmula 1 donde la ubicación de la misma figura en Miami, Estados Unidos, con la frase: “Re, no sabés, jaja”.

Martita intenta sobreponerse a la pérdida de su tutor Gustavo Martínez y a los prejuicios de la sociedad por ser la hija del millonario empresario del chocolate.

En una entrevista concedida Telefe, graficó lo que era convivir con la figura protectora de su padre: “Nosotros teníamos cuatro equipos de seguridad y me acuerdo que ya me parecía raro tener cuatro patovicas atrás de mí mientras iba a merendar con mis amigas. Entonces, en un momento le pedí que por favor al menos un día no traiga patovicas, porque iba colegio en la primaria y quería salir de ahí sola, como la gente normal. Me molestaba un montón, porque me sentía intimidada. Se lo decía, pero a él no le importaba”.