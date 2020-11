El viral de los albañiles que es furor en las redes: "¿Y la puerta?"

Un video de dos albañiles trabajando en una obra de construcción es furor en las redes (TikTok)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 18:34

Dos albañiles estaban trabajando en una obra en construcción cuando uno de ellos se dio cuenta de la tremenda burrada que se había mandado su compañero y fue a buscar su celular para filmarlo. El increíble momento se viralizó en TikTok y es furor en las redes.

"Bueno, acá estamos. Acá está el cemento preparado", relata el albañil que filma el video, mostrando los materiales de la obra. "Los ladrillos, tenemos todo. Con el señor Cabezón, gran albañil que hay acá en la obra", lo tienta irónicamente a su compañero.

"Fíjense cómo está terminando todo esto", dice y, en ese momento, aparece el Cabezón en escena, rodeado de ladrillos y cemento. "Eh, cabeza. Una consulta. ¿Por dónde vas a ir? ¿La puerta dónde la hiciste?", le pregunta al Cabezón, que se da cuenta en ese momento que está atrapado.

"La c. de tu hermana pelotud..., ¿por qué no me dijiste antes? ¿Y ahora?", contesta enojado, mientras su compañero estalla de la risa. El video fue subido por celestescilingo1 a TikTok, fue reproducido unas 1.200.000 millones de veces y consiguió más de 160 mil likes.