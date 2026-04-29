Se enamoró de Montevideo, llegó sin saber qué hacer y un rasgo argentino la destacó: “Hay algo que les juega en contra”

Estaba profundamente enamorada de Montevideo, decidió dejar Argentina sin contactos ni saber qué hacer, y cuenta su camino en una ciudad llena de claroscuros: “Ese ateísmo tan marcado...”

PARA LA NACION Carina Durn Escuchar Nota

Hace dos décadas, cuando Irene dejó Argentina, no sabía lo que estaba buscando. En Rosario, a sus 22 años, había comenzado a trabajar como recepcionista en una importante concesionaria, donde ya la habían asignado para cubrir tareas de gestión de calidad y las perspectivas de crecimiento eran evidentes. Estaba en cuarto año de la facultad, y en paralelo a sus estudios, desde el inicio había optado por empleos en grandes empresas, que pudieran garantizarle posibilidades de ascenso: “Pero, en realidad, no sabía lo que quería. ¿Alguien lo sabe a los 22 años?”.

En sus días de vacaciones, Irene solía elegir las costas uruguayas como su destino. Le fascinaban su belleza y tranquilidad, y se imaginaba viviendo allí, aunque sea para darle un puntapié a una vida más nómade, sin tener en cuenta varios factores, como el hecho de que todo se ve más lindo de vacaciones, o que para encarar una vida nómade lo preferible es contar con, por lo menos, un buen colchón de ahorro.

“En mi mente era como irme de eternas vacaciones a Punta del Este, pero cuando me fui finalmente a vivir a Montevideo, fue como darme contra una pared. Montevideo en invierno no es Carnaval en Punta del Este, pero esa era mi idea a mis 22 años”.

Irene hoy tiene 42 años y a los 22 decidió cambiar Rosario por Montevideo @santepostresyafines

“Nadie entendió nada cuando anuncié que me iba a vivir a Uruguay”, confiesa Irene. “Ahí no tenía ni amigos, ni un novio. No sé que me pasó por la cabeza. Creo que tenía esa idea de comenzar una vida viajera, sin saber que en Uruguay y a esa edad, tu capacidad de ahorro es nula. Así ahí me quedé”.

La llegada a Montevideo y un enamoramiento profundo: “Me parecía el mejor lugar del mundo”

`¿Y ahora qué?´. La pregunta surgió apenas pisó el suelo uruguayo sin ser turista. A pesar de las dudas, sus padres, que la habían criado muy libre, confiaban en ella tanto como lo hacía ella en sí misma; Irene, una persona que siempre construyó su propio presente y futuro sin depender de nadie, tenía la certeza de que, pase lo que pase, todo iba a salir bien a como dé lugar.

A través de “El gallito”, una sección de avisos de El País, la joven halló una habitación en una casa compartida. Se fue a vivir con tres chicas que se transformaron en hermanas, con las que sigue en contacto hasta el día de hoy. Y, tras seis meses, se trasladó a un espacio más privado.

Pero había algo crucial que jugó a su favor: estaba enamorada del lugar. Durante los primeros meses la felicidad la embriagó por completo, le parecía increíble estar viviendo en Montevideo y cada paseo era como estar en un paraíso.

“Me parecía el mejor lugar del mundo, no le encontraba un defecto, hacía un frío de morirse, una humedad espantosa y yo decía ¡qué bello el invierno! Paseaba por los lugares más horribles y me parecían hermosos”.

“Me parecía el mejor lugar del mundo, no le encontraba un defecto, hacía un frío de morirse, una humedad espantosa y yo decía ¡qué bello el invierno! Paseaba por los lugares más horribles y me parecían hermosos”.

La caída de los velos y el poder del Estado: “Ese ateísmo tan marcado tiene sus contras”

Los tiempos de enamoramiento dieron paso a la caída de algunos velos. En un comienzo, Irene consiguió trabajo en un shopping, y casi de inmediato, le llamó la atención que los fines de semanas y feriados fueran algo al extremo sagrados. Acostumbrada a estar dispuesta sábados, domingos o feriados, observaba como la mayoría a su alrededor imponía una fuerte resistencia a ceder su tiempo en aquellos días de descanso que ella estaba dispuesta a cubrir.

Más adelante encontró un empleo mejor pago, con otra dinámica laboral, pero con colegas con los límites bien claros en relación a la carga laboral. Ella, en cambio, se quedaba 15 minutos más y eso empezó a marcar una diferencia. Si bien entendía el costado positivo de esa actitud rígida, en otros órdenes de la vida le resultó una falla.

“En cosas más importantes, como el hecho de tener un escape de gas en tu casa o un caño roto, esta resistencia en mi opinión puede ser negativa, porque suelen ser muy inflexibles, no vienen fines de semana, cuando también pasan cosas. No sé, yo venía de estar más acostumbrada a que haya cosas que se puedan resolver un sábado”.

Irene cree en dar un poco más, así como lo mejor de uno para destacarse en el mundo laboral @santepostresyafines

“Otra cosa llamativa es la cuestión que tienen con el ateísmo, algo de lo que se enorgullecen mucho, la separación de la Iglesia y el Estado, y que el Estado sea claramente ateo. Es muy poca la gente religiosa, los católicos son una rareza y nadie entiende de qué estás hablando cuando usás términos de esta religión, al menos que estés en un nicho muy particular. Y, en lo personal, creo que ese ateísmo tan marcado tiene sus contras, porque se puede sentir ese pueblo que no cree en nada, y siento que eso puede afectar el vínculo con el deseo, y con el hecho de tener una figura más grande que te haga sentir protegido. No sé, para mí no está tan bueno no creer en nada, y eso, a su vez, los hace entonces sí demasiado apegados al Estado. Tienen, en consecuencia, también una tasa muy alta de empleados públicos y ese tipo de trabajo es el de mayor aspiración”.

"Y, en lo personal, creo que ese ateísmo tan marcado tiene sus contras, porque se puede sentir ese pueblo que no cree en nada, y siento que eso puede afectar el vínculo con el deseo, y con el hecho de tener una figura más grande que te haga sentir protegido. No sé, para mí no está tan bueno no creer en nada, y eso, a su vez, los hace entonces sí demasiado apegados al Estado". @santepostresyafines

“Por supuesto, uno se siente muy cuidado por el Estado uruguayo, que está tan presente, con controles, radares, reglas”, continúa Irene. “Pero, por otro lado, la oda al Estado, que vino a reemplazar la fe, lo ha vuelto un país ridículamente burocrático, con infinitas trabas, trámites que no se pueden hacer online y pasamanos de sellos para cosas simples”.

Una calidad de vida alta y los claroscuros de la humildad uruguaya: “¿Nos estamos convirtiendo en Argentina?”

Los velos cayeron, el tiempo pasó e Irene no se fue. El amor por el suelo uruguayo no se diluyó a pesar de ciertas costumbres un tanto incomprensibles y de que las calles no se vieran igual de mágicas que al comienzo. La calidad de vida conquistada tuvo mucho que ver, con la costa abrazando la urbanidad y los aires de pueblo en la ciudad.

Irene había llegado con una base socioeconómica y cultural sólida (domina el inglés, francés, portugués), algo que con los años aprendió a distinguir como una ventaja considerable - casi desde el inicio consiguió trabajos bien remunerados- en una sociedad con un costo de vida muy elevado, difícil de afrontar para quien no accede a un mercado laboral bien pago.

Irene cumplió el sueño de emprender en el rubro de la pastelería/cafetería (Santé Postres y Afines), @santepostresyafines

Pero hubo algo más. Llegaron el amor, la familia y, finalmente, la mujer argentina cumplió el sueño de emprender en el rubro de la pastelería/cafetería (Santé Postres y Afines), un universo que la devolvió a los sabores amados de su infancia, con una mirada fuerte en la identidad latinoamericana.

“Montevideo es un mercado muy desafiante, donde es necesario destacarse, en especial en un rubro como el que llevo adelante ahora, en el que hay que convencer a la gente de que nos elija, en una ciudad donde solo habitan 1 millón y medio de personas”.

“Pero considero que la calidad de vida en Uruguay es muy alta, está en las estadísticas, pero sí, es caro. Es entonces alta especialmente para quien está preparado. No son muchos los de mi edad que hablen bien inglés; francés, menos”, dice Irene, quien hoy tiene 42 años. “Pero en cuestiones de calidad humana (que hacen a la calidad de vida), la gente sigue siendo muy amable y todavía podés ir al parque y dejar una bici y que no la roben. Yo vengo de Rosario, donde si te dabas vuelta un segundo ya desaparecía. Es una ciudad menos violenta. Es segura y tiene bien aprovechada la rambla”.

“Montevideo es un mercado muy desafiante, donde es necesario destacarse, en especial en un rubro como el que llevo adelante ahora, en el que hay que convencer a la gente de que nos elija, en una ciudad donde solo habitan 1 millón y medio de personas”. @santepostresyafines

“Por otro lado, los uruguayos valoran mucho su humildad, aunque creo que eso a la larga vuelve fácil (para los argentinos) destacarse en cualquier trabajo, por dar un poco más. Hay algo ahí que les juega en contra, y que terminan, asimismo, por transformarlos hacia una actitud de falsa humildad. Cuando hay algún escándalo, por ejemplo, dicen: ¿Nos estamos convirtiendo en Argentina? Y no, les contesto, son Uruguay, acá hay también corruptos, infieles, chantas, pero juegan de calladitos”.

“Yo suelo decir medio en chiste, que no soy humilde con mi trabajo, yo no voy a decir que soy una pastelera más, yo quiero ser buena en lo que hago, dar lo mejor, destacarme, siempre con respeto y aprendiendo. Eso ha hecho que muchos me consideren soberbia, pero me mantengo en mi posición, que es siempre dar lo mejor y sentir que puedo hacerlo”.

“Yo suelo decir medio en chiste, que no soy humilde con mi trabajo, yo no voy a decir que soy una pastelera más, yo quiero ser buena en lo que hago, dar lo mejor, destacarme, siempre con respeto y aprendiendo". santepostresyafines

De que no te dejen decir zapatillas y otras cuestiones: “No quiero ser de esas que tiran frases hechas...”

Dentro de un par de años, Irene va a llevar más tiempo viviendo en Uruguay que en Argentina. Cuando dejó su tierra no sabía lo que estaba buscando ni lo que quería, pero lo que sí sabe es que jamás dejó de amar a su país de origen: nunca hablaría mal de él, sin importar si le gusta o no un presidente de turno.

Lo de ella, como lo de tantos otros seres en este mundo, se trató más de seguir un deseo del momento, con convicción y sin sobreanálisis. Los años pasaron, Irene ascendió en su trabajo y, poco a poco, no sin tropiezos, cumplió sus anhelos de vida: casarse, tener hijos, emprender el camino profesional de sus sueños, mudarse a un lugar más cercano a sus ideales, e incluso tener una casa de fin de semana.

Cuando regresa a la Argentina (sin faltas para votar) lo hace con el amor por su tierra intacto. Al cruzar la frontera suspira y cuando ve el cartel de las Malvinas son argentinas siente orgullo: “Argentina es un país hermoso, lleno de recursos, lleno de gente hermosa, con una cultura hermosa”.

“Amo de Argentina que es receptiva al migrante, no tiende a ser un país xenofóbico, acá, en Uruguay, se vive de manera solapada, y eso que no estoy en los zapatos de alguien que viene de un país más lejano, con un acento que no es familiar, pero igual te vuelven loco: yo digo zapatillas y ellos dicen: `acá se dice championes´. Tuve que ceder casi naturalmente a decir championes o water al inodoro, pero era muy molesto que no pudieras mantener una conversación casual con alguien y que esa persona no respetara tu origen cultural y te estuviera corrigiendo todo el tiempo, curiosamente cuando ellos consumen casi toda nuestra televisión y saben lo que significa zapatilla”.

Irene, junto a su marido y sus hijos.

“Me pesa un poco pensar en que ahora tengo 42 años y que pronto voy a cumplir más tiempo acá que en mi país. No sé por qué..., sé que yo siempre voy a ser Argentina. Lo que sí sé con mi experiencia es que, cuando te mueve el deseo, la pulsión de vida, y si encima tenés la fortuna de contar con una buena formación, te las rebuscás y todo se soluciona, al menos dentro del mundo material y laboral. Tuve épocas de trabajar de día de secretaria y de noche haciendo traducciones. No quiero ser de esas que tiran frases hechas y se tocan la cara, así que mucho más no puedo agregar”, dice entre risas.

“Mi vida en Uruguay me enseñó de autonomía”, continúa. “Me inspiró a siempre tener metas. No es fácil, pero se puede vivir en Uruguay. Se puede estar bien, incluso con la lluvia y viento de Montevideo. Con una misión y un trabajo, se puede”, concluye.

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Destinos Inesperados es una sección que invita a explorar diversos rincones del planeta para ampliar nuestra mirada sobre las culturas en el mundo. Propone ahondar en los motivos, sentimientos y las emociones de aquellos que deciden elegir un nuevo camino. Si querés compartir tu experiencia viviendo en tierras lejanas podés escribir a destinos.inesperados2019@gmail.com . Este correo NO brinda información turística, laboral, ni consular. Los testimonios narrados para esta sección son crónicas de vida que reflejan percepciones personales.