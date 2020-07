Elisa Forti, la abuela de 85 años que corre en maratones estrena su película

Elisa Forti tiene 85 años y empezó a correr a los 72, y con una personalidad e historia tan atrapantes ya cuenta con un libro y ahora estrenará una película sobre su vida Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Cintia Perazo
29 de julio de 2020

La rutina de Elisa Forti, antes de la pandemia, comenzaba temprano. "Me levanto desayuno, me calzo las zapatillas y salgo a correr por una hora, todos los días. No importan si hace frío o esté nublado", señala.

Aunque siempre le gustaron los deportes recién a los 72 años empezó a practicar, casi de casualidad, el running. "Esta actividad me dio mucho. Me permite vivir plenamente. Además me dio la posibilidad de conocer muchos lugares de la Argentina y hasta volver a Como, la ciudad italiana donde nací".

No exagera cuando dice que gracias a este deporte conoció muchos lugares. Participó en más de 50 carreras y maratones. Corrió en Reino Unido, Río de Janeiro, Italia, Ushuaia, San Luis, Jujuy, Salta y varias veces participó de cruce de los Andes.

Elisa Forti en una de las participaciones que tuvo en el cruce de los Andes

Pero no es suficiente para ella, su espíritu aventurero la impulsa a ir por más. "Me encanta correr pero no por la ciudad. No me gusta escuchar ese ruido monótono de las zapatillas sobre el asfalto. Además levantás la vista y ves las mismas paredes constantemente. Cuando haces una carrera de aventuras, en cambio, es hermoso. Cambiás el paso cada minuto, entras en el agua, trepas por las piedras, vas por senderos. Me gusta la naturaleza. Tal vez porque nací entre el lago y las montañas".

La cuarentena según Elisa

Una de las participaciones de Elisa junto a uno de sus dos nietos en uno de los desafíos de cruce de la Cordillera Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza prensa

Hoy pasa sus días dentro del departamento, pero entrena, a diario, con una profesora en forma online y camina bajo el sol, en la terraza de su edificio ubicado en Vicente López. Cuando se le pregunta por la pandemia es contundente. "Yo viví en Italia durante la segunda guerra mundial. Fue muy complicado vivir en medio de la guerra pero seguíamos jugando, íbamos al colegio, continuábamos reuniéndonos con nuestra familia y amigos. Es increíble que un bichito tan chiquito como este nos obligó al mundo entero, a estar separados y encerrados. A mi último bisnieto aún no lo conozco debido a la cuarentena. Es más, mi hijo conoció a su nieto a través de una reja. Hoy extraño mucho la vida familiar y la vida al aire libre. Ahora no puedo trotar pero sigo haciendo actividades dentro de casa, no puedo dejarme caer", dice.

Trailer de Como corre Elisa

Esas frases y sus mensajes positivos son, tal vez, lo que atrae a las personas que se acercan a hablarle y a querer ayudarla a concretar los sueños de esta mujer. "Un día estaba entrenando en Palermo y se me acercó un desconocido, que hoy es un amigo, Juan Manuel Giner. Él me dijo que merecía que el running reconozca mi esfuerzo. Le dije que no era así, que por el contrario yo estaba muy agradecida con este deporte. Nos quedamos hablamos y le conté que mi sueño era correr en Como, mi ciudad natal. Aún no lo puedo creer, en mayo de ese año cumplí el sueño. Además corrí con alguno de mis nietos e hijos. Me reencontré con gente que no veía desde mi infancia. Fue hermoso", relata con un hilo de emoción.

Elisa en la maratón de la Universidad Nacional de Rosario

Pero ese no fue el único sueño cumplido. Esta mujer, que tiene 5 hijos, 11 nietos y 5 bisnietos, ya tiene un libro sobre su vida y ahora estrena una película, que debido a la pandemia se realizará en forma online. Este film, que muestra la esencia de la vida de esta ejemplar admirable mujer, se llama "Como corre Elisa". Fue escrita y dirigida por Gustavo Gersberg, y la producción ejecutiva a cargo de Damián Fain, Florencia Franco y Willy De Rose. Las entradas pueden comprar en sus perfiles en las redes sociales de

Instagram y Facebook.

¿Cómo puede ser que tenga un libro y ahora una película?

Jamás creí que fuera posible. Nunca, pensé que podía llegar a lograr todo esto. Creo que no estoy haciendo nada del otro mundo. El libro, que se llama Elijo Vivir, lo escribió Sol Navarro, la esposa de un médico que conocí en el cruce de los Andes. No sé como pasó, le gustó mi historia y empezó a venir a casa todos los sábados para hablar. Después hizo el libro.

¿Y la película?

Elisa- Fue una situación parecida. Estaba entrenando en Vicente López y me puse a hablar con un muchacho que no conocía, era compañero de entrenamiento. Me dijo que mi vida era muy interesante y que merecería hacer una película. Y yo le dije "Bueno, hacela". A los meses surgió la carrera en Como y se lo conté. Entonces deció acompañarme con su equipo y filmar todo ese momento. Fue muy emocionante porque no sólo filmaron la carrera si no todos los encuentros con mis familiares y conocidos. Participaron de mi vida allá.

¿Qué planes tiene para cuando la pandemia termine?

Elisa- El año pasado he corrido carreras hermosas, y fueron todas invitaciones. No tenía nada programado. Conocí lugares increíbles de este maravilloso país. La verdad es que no sé lo que voy a hacer mañana. Cada vez que me invitan a una carrera siempre les digo que no sé si voy a correr, pero me piden que vaya igual. Voy y después vuelvo muy feliz por los lugares que conocí y los momentos vividos. No programo nada. Prefiero que la vida me sorprenda.

¿Qué sueños tiene, aún, por cumplir?

Yo acostumbro a vivir el presente, porque el pasado no se puede cambiar, ya pasó. Y del futuro, ¿qué sabés si mañana te levantás? Lo que nos queda es vivir el presente y aprovecharlo a pleno.

La conversación termina y la llamada telefónica concluye, pero esa frase queda en el aire, contagiando sus ganas de vivir y aprovechar a pleno la vida. Esa energía se transmite y llega a quien conversa un rato con Elisa. Ahora es más fácil comprender cómo esta mujer de 85 años se animó a empezar a correr a los 72 y ya tiene un libro y una película sobre su vida.