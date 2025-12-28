LA NACION

Efemérides del 28 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este domingo incluyen el Día de los Inocentes, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha

Las efemérides de este 28 de diciembre incluyen el Día de los Inocentes y la muerte de Susan Sontag y Lemmy Kilmister
Las efemérides del 28 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día de los Inocentes.

La fiesta que ocupa la fecha tiene un origen religioso, pero se popularizó de manera laica en todo occidente: el Día de los Santos Inocentes nació gracias a la Iglesia Católica, para conmemorar la masacre de niños que la tradición atribuye al Rey Herodes, quien buscaba de esta forma acabar con Jesús recién nacido, ya que una profecía lo había advertido de que un niño sería el verdadero “rey de reyes”. La fiesta litúrgica atravesó la Edad Media en Europa hasta convertirse en el Día de los Inocentes a partir de su fusión con una fiesta pagana que coincidía en el calendario con el día y tenía como eje jugar bromas a los conocidos. Esta es la fama actual que tiene esta fecha, alejada de su sentido religioso, pero siempre con sus raíces en la liturgia católica y su fusión con el paganismo europeo.

Efemérides del 28 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

  • 1888 – Nace el cineasta alemán Friedrich Wilhelm Murnau.
  • 1922 – Nace el escritor e historietista estadounidense Stan Lee.
  • 1931 – Nace el escritor y filósofo francés Guy Debord.
  • 1932 – Nace el escritor argentino Manuel Puig.
  • 1934 – Nace la actriz británica Maggie Smith.
  • 1937 – Muere el músico y compositor francés Maurice Ravel.
  • 1950 – Nace el piloto de automovilismo argentino Juan María Traverso.
  • 1954 – Nace el actor y cineasta estadounidense Denzel Washington.
  • 1978 – Nace el músico y actor estadounidense John Legend.
  • 1981 – Nace la actriz y diseñadora estadounidense Sienna Miller.
  • 2002 – Muere el actor y director teatral argentino José “Pepe” Cibrián.
  • 2004 – Muere la escritora, filósofa y cineasta estadounidense Susan Sontag.
  • 2010 – Muere el músico y compositor estadounidense Billy Taylor.
  • 2015 – Muere el músico británico Lemmy Kilmister, líder de Motörhead.
