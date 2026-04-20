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En fotos. Todos los invitados a la una reinauguración en Costanera y a una muestra de arte en Palermo

La noche porteña estuvo llena de salidas y presentaciones

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Azucena Coudeu, Julieta Kemble y Mauara Reynal
Azucena Coudeu, Julieta Kemble y Mauara Reynal
Salida en pareja en Buenos Aires, Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Salida en pareja en Buenos Aires, Valeria Mazza y Alejandro GravierCosta 7070
La estilista Nat Rosenfeld
La estilista Nat RosenfeldCosta 7070
La bartender Inés de los Santos se mostró feliz con la reinauguración de su espacio, Costa 7070
La bartender Inés de los Santos se mostró feliz con la reinauguración de su espacio, Costa 7070Costa 7070
La artista Clara Tonconogy
La artista Clara Tonconogy Costa 7070
Maura Reynal en la reinauguración de Costa 7070
Maura Reynal en la reinauguración de Costa 7070Costa 7070
Julia Tonconogy disfrutando de la nueva carta de vinos y cócteles
Julia Tonconogy disfrutando de la nueva carta de vinos y cócteles Costa 7070
El empresario Francisco de Narváez, junto a su mujer, Carolina Klemencic
El empresario Francisco de Narváez, junto a su mujer, Carolina KlemencicCosta 7070
Azucena "Zuzu" Coudeu en la noche porteña
Azucena "Zuzu" Coudeu en la noche porteñaCosta 7070
Hija modelo, Imán Kaumann, hija de Miuki Madelaire y de David Kaumann
Hija modelo, Imán Kaumann, hija de Miuki Madelaire y de David KaumannCosta 7070
Freddy Green y Cecilia Sartorius
Freddy Green y Cecilia SartoriusCosta 7070
Anita Espasandín y Benjamín Vicuña, de regreso de su escapada al Sur
Anita Espasandín y Benjamín Vicuña, de regreso de su escapada al SurCosta 7070
En el renovado restaurante en Costanera Norte, Marta Fort
En el renovado restaurante en Costanera Norte, Marta Fort Costa 7070
Julia Tonconogy y Natalia Lobo aprobaron las nuevas instalaciones y cambios
Julia Tonconogy y Natalia Lobo aprobaron las nuevas instalaciones y cambiosCosta 7070
Uno de los diseñadores del momento, Matías Carbone
Uno de los diseñadores del momento, Matías CarboneCosta 7070
Relajados tras la presentación de su colección de otoño-invierno, Cynthia Kern y Federico Bonomi
Relajados tras la presentación de su colección de otoño-invierno, Cynthia Kern y Federico BonomiCosta 7070
Alejandro Gravier y Francisco de Narváez, dos empresarios en la noche porteña
Alejandro Gravier y Francisco de Narváez, dos empresarios en la noche porteñaCosta 7070
Tras el festejo por el aniversario de su propio restaurante, Chui, Ivo Lepes
Tras el festejo por el aniversario de su propio restaurante, Chui, Ivo LepesCosta 7070
India y Bautista Ortega
India y Bautista OrtegaCosta 7070
La artista Ananké Asseff en la inauguración de su muestra "Quiero creer en el amor" en ZonderFlag, Palermo
La artista Ananké Asseff en la inauguración de su muestra "Quiero creer en el amor" en ZonderFlag, PalermoAnanké Assell
En una semana llena de salidas, Julieta Kemble
En una semana llena de salidas, Julieta KembleAnanké Asseff
La artista plástica, Sara "Kiwita" Stewart Brown, presente en la inauguración
La artista plástica, Sara "Kiwita" Stewart Brown, presente en la inauguraciónAnanké Asseff
La arquitecta Geraldine Grillo
La arquitecta Geraldine GrilloAnanké Asseff
La cantante Victoria Brea
La cantante Victoria BreaAnanké Asseff
La diseñadora de moda Mariana Dappiano
La diseñadora de moda Mariana DappianoAnanké Asseff
María José Wuille-Bille
María José Wuille-BilleAnanké Asseff
La artista Ananké Asseff junto a Mariela Monferrer, directora general de ZonderFlag
La artista Ananké Asseff junto a Mariela Monferrer, directora general de ZonderFlagAnanké Asseff
La muestra "Quiero creer en el amor"
La muestra "Quiero creer en el amor"Ananké Asseff
Isabel Loza y la estilista Fini Bencardini
Isabel Loza y la estilista Fini BencardiniAnanké Asseff
Juntos, Justo Saavedra y Julieta Kemble
Juntos, Justo Saavedra y Julieta KembleAnanké Asseff
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